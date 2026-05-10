היועמ"שית נגד חוק המינויים: "פוליטיזציה וסכנה לשחיתות"

חוות דעת של היועמ"שית נגד היוזמה לשינוי שיטת מינוי הבכירים: "הצעות החוק יובילו לפוליטיזציה מוחלטת של השירות הציבורי". בהרב מיארה מזהירה כי הפיכת הרמטכ"ל, המפכ"ל וראשי ארגוני הביטחון למשרות אמון היא צעד ש"מאפיין שיטות משטר שאינן דמוקרטיות"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה היום (ראשון) חוות דעת חריפה ויוצאת דופן המזהירה מפני שינוי משטרי מרחיק לכת ופוליטיזציה מוחלטת של השירות הציבורי בישראל.



בחוות הדעת, שהוגשה באמצעות המשנה גיל לימון, קובעת היועצת כי הצעות החוק החדשות בנושא מינויים בכירים יאיינו כל שיקול מקצועי, יפגעו אנושות בעצמאות שומרי הסף ויפתחו פתח מסוכן לשחיתות שלטונית ברמות הגבוהות ביותר של המדינה.

הצעות החוק המדוברות עוסקות בשינוי דרמטי של הליכי המינוי והפסקת הכהונה של שורה ארוכה של בעלי תפקידים בכירים ביותר, ובהם הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראשי השב"כ והמוסד, נציב השב"ס והיועץ המשפטי לממשלה.



המהלך מבקש לבטל את מנגנוני הפיקוח והאיזונים המקצועיים הקיימים, ולהחליפם בוועדות פוליטיות הנשלטות על ידי הקואליציה. ועדות אלו יבחנו אך ורק תנאי כשירות בסיסיים, ללא חובת בדיקה של טוהר המידות או התאמה מקצועית עמוקה.

בחוות הדעת מודגש כי הפיכת שומרי הסף למשרות אמון אישיות של הדרג הפוליטי היא צעד שמאפיין שיטות משטר שאינן דמוקרטיות.





"מאפיין שיטות משטר שאינן דמוקרטיות"



המשמעות היא הכפפה מוחלטת של מערכות הביטחון ואכיפת החוק לאינטרסים פוליטיים ואישיים של השרים, תוך פגיעה ביכולת של הדרג המקצועי להציג נתונים ועובדות שאינם נוחים לשלטון. מדובר באיום ישיר על שלטון החוק ועל היכולת להגן על זכויות אדם מפני שרירות לב שלטונית.

גם נציבות שירות המדינה הצטרפה להתנגדות הנחרצת למהלך. ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, הבהיר כי הצעות החוק פוגעות בתפיסת היסוד של שירות ציבורי ממלכתי וא-פוליטי. בייעוץ המשפטי לממשלה מציינים כי השינוי המוצע יוצר תמריץ מסוכן לנושאי משרה לפעול לטובת הממנים שלהם במקום לטובת הכלל, דבר שיערער את אמון הציבור במוסדות המדינה.

היועצת המשפטית לממשלה מסכמת כי הצטברות הרכיבים בהצעות החוק תוביל לכך שכל החלטותיהם של בעלי התפקידים הבכירים יהיו על תנאי, ותלויות ברצון הממשלה המכהנת. מצב זה יצור חוסר ודאות משטרי ויפגע קשות בתפקודה של המדינה לטווח הארוך.