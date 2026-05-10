חיסול בחאן יונס: כלי טיס תקף רכב של משטרת חמאס

צה"ל ממשיך את החיסולים ברצועת עזה. בסביבות השעה 10:30 תקף כלי טיס של חיל האוויר רכב של משטרת חמאס בחאן יונס. בתקיפה חוסל מפקד מחלקת הבילוש במשטרה המקומית

החיסול ברצועת עזה נמשכים. הבוקר בסביבות השעה 10:30 תקף כלי טיס של חיל האוויר רכב בלב העיירה חאן יונס בדרום רצועת עזה.

בג'יפ נסעו מספר שוטרים ממשטרת חמאס, הפלסטינים מדווחים על לפחות 2 הרוגים.

היעד לחיסול הוא ​ויסאם עבד אל-האדי - מפקד מחלקת החקירות (בילוש) במשטרת חאן יונס, ועוזר פאדי היכל.

בצה"ל עוד לא התייחסו לחיסול, ובדרך כלל הם מחכים עם ההודעה כ-24 שעות אחרי התקיפה. בשבועות האחרונים חוסלו מספר מחבלים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שהיו מעורבים בטבח ה-7 באוקטובור וחדרו לישראל.

בשבוע שעבר חוסל המחבל ששבה את מיה שם. בדרך כלל הסיבה לחיסולים היא התקרבות לקו הצהוב או תכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. אתמול תקף צה"ל מעבדת נפץ והכנת מטענים של הג'יהאד האיסלאמי.



