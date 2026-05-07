צה"ל מאשר: חוסל אחד המחבלים שהשתתף בחטיפת מייה שם

בתום מחקר מודיעיני, צה"ל אישר כי המחבל אברהים אבו צקר, שחוסל בשבוע שעבר בתקיפה ברצועת עזה, השתתף בחטיפתה של מייה שם ממסיבת ה"נובה" ב-7 באוקטובר

עכשיו זה רשמי: שבוע אחרי שכוחות אוגדה 252 בפיקוד הדרום חיסלו את המחבל אברהים אבו צקר, בצה"ל אישרו כעת (חמישי) כי חקר מודיעיני קבע שאבו צקר השתתף בחטיפתה של מייה שם ממסיבת ה"נובה".

חיסול המחבל שהשתתף בחטיפתה של מייה שם (צילום: דובר צה"ל)

לפי הודעת דובר צה"ל, אברהים אבו צקר השתייך לארגון הטרור חמאס והוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך כדי ששימש במקביל כפראמדיק ברצועת עזה. ב-7 באוקטובר הוא פשט לשטח מדינת ישראל כחלק מהטבח הרצחני של חמאס, וסייע בחטיפתה של שם בזמן שהיא בילתה בפסטיבל סמוך לרעים.

לאחר חטיפתה, שם הייתה בשבי בעזה במשך כחודש וחצי לפני שהושבה לישראל בנובמבר 2023 כחלק מעסקת החטופים הראשונה.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל".