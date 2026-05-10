הסטנדאפיסט מיקי גבע בתגובה ראשונה לסערה סביבו

הסטנדאפיסט מיקי גבע נמצא ביממה האחרונה תחת מתקפה, לאחר שפורסם קטע מכנס הליכודיאדה שהתקיים באילת, בו בישרה המנחה על נפילת חייל בלבנון ומיד לאחר מכן הוא הוזמן לבמה להופעתו.

כעת, מסר גבע את תגובתו לסערה: "היי חברים, האמת על ההופעה שלי בליכודיאדה: הדבר הראשון שחשבתי עליו שראיתי את הכתבה היתה ההורים של החייל ליאם בן חמו ז'ל שנפל. למה הם צריכים לראות דבר כזה? הכל מותר בשם המשחק הפוליטי? אז דבר ראשון דיברתי איתם והתנצלתי על עוגמת הנפש. אמרתי להם את מה שאני כותב כעת לכם:

צריך לזכור שבסוף הכוונה של המנחה שם היתה לכבד את ליאם שנפל. אין ספק שהעיתוי שבו זה נעשה היה לא נכון ושם אותי בסיטואציה לא אפשרית. ביקשתי לחכות כמה דקות בשביל לרווח את העלייה. עברו 2-3 דקות, מתעקשים שאעלה, אנחנו חתומים על חוזה, יש קהל שמחכה. עליתי".

עוד הוא הוסיף: "מה היתה הציפיה ממני? שאבטל את המופע ואשלח את כולם הביתה? מה אתם הייתם עושים עם הזמנה כזאת שניה לפני עליה לבמה? אנחנו האמנים בשנים האחרונות עוברים מלחמות, לפעמים צריכים להופיע ביום שחיילים נהרגו, באירועים בשטח במצבים לא פשוטים, אבל בשביל זה הביאו אותך. לברוח קצת מהמציאות העגומה. אין קשה מלעשות את המעבר הזה. אבל זאת העבודה שלנו.

הסרטון שהוצג בכתבה ערוך מגמתית. הדברים הראשונים שאמרתי כשעליתי לבמה זה שאני מתפלל שהפסקת האש תימשך. ולא שום דבר על אתיופים. כאמן, אני בא לחבר. לא לפלג. אני בא ככה באוטומט. זאת השליחות שלי כסטנדאפיסט בעולם הזה. לא כיף שמשתמשים בך ככלי ניגוח פוליטי לפני בחירות

בשביל לפלג. והכי עצוב שהמשפחה של ליאם ז'ל היתה צריכה לחוות את זה בגלל הסיפור הפוליטי ועל כך אני שוב מתנצל בפני גלית ומשה בן חמו ואני גם הולך להופיע במופע לזכרו מול כל הפלוגה שלו".