עיתונאי חדשות 12 עולה למתקפה: "מה עבר לך בראש?!"

עיתונאי חדשות 12 עולה למתקפה נגד הסטנדאפיסט: "מה עבר לך בראש, ואם תגיד "לא שמעתי את זה", לא אאמין לך"

כתב חדשות 12 אילן לוקאץ', התייחס אמש (מוצ"ש) לסערה סביב הסטנדאפיסט מיקי גבע, לאחר שתיעוד מהשתתפותו בליכודיאדה באילת, שבר את הרשת.

תחילה נזכיר כי בסרטון המדובר, ניתן היה לראות את אחד ממנחי האירוע מודיע על נפילת חייל בלבנון, וחיד לאחר מכן מזמין את גבע להופעתו.

בדבריו כתב לוקאץ': "‏שלום לסטנדאפיסט מיקי גבע. אני חושב שהגיע הזמן שתסביר מה עבר לך בראש בשניות שבין "אני רוצה לבשר על נפילת חייל, ליאם בן חמו מהרצליה" לבין "תנו כפיים תעשו שמח, יש פה אתיופים כאן בליכודיאדה?"

‏ובבקשה אל תנסה את "לא שמעתי שהיא אמרה את זה", כי אני לא אאמין לך".

ברשת חלק מן המגיבים בחרו לצדד בגבע, לטעון כי הוא רק עשה את הופעתו ולתקוף דווקא את לוקאץ' על השתלחותו: "תעזוב אותו בזקט, הוא בכך הכל עשה את העבודה שלו", כתבו המגיבים.