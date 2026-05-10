השירות המטאורולוגי: עדכון קריטי לימים הקרובים

מזג האוויר בשבוע הקרוב צפוי להזכיר לנו שהקיץ כבר כאן. על פי הודעת השירות המטאורולוגי, השבוע יתאפיין ברובו באווירה קיצית, כאשר הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי המקובל לתקופה זו של אמצע חודש מאי.

היום החם ביותר בשבוע יהיה יום שלישי, אז יתפתחו תנאי שרב ברוב אזורי הארץ. השרב אמנם לא מוגדר כקיצוני, אך הוא ילווה בטמפרטורות שיחצו את רף ה-30 מעלות במרבית האזורים ובתנאי יובש משמעותיים, זאת בשל רוחות דרומיות שינשבו בחצי הראשון של היום.

הטמפרטורות החזויות בשיא השרב

במהלך יום שלישי, החום יורגש בעוצמה שונה ברחבי הארץ:

בעמקי המזרח ובצפון הנגב: הטמפרטורות יטפסו ויגיעו עד ל-40 מעלות.

בשפלה: צפוי חום כבד עם טמפרטורות של 37-38 מעלות.

בהרים: מזג האוויר יהיה חם ויבש עם 33-34 מעלות.

בשל תנאי השרב והיובש הצפויים, בציבור מתבקשים לגלות ערנות, להקפיד על שתייה מרובה ולהימנע ככל הניתן מחשיפה ממושכת לשמש בשעות השיא.