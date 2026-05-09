מכבי חיפה העלתה את הפועל באר שבע למקום הראשון

בית"ר ירושלים הובסה 3:0 בסמי עופר בניצחון הראשון של הירוקים העונה על אחת מחמשת המובילות. הפועל באר שבע שניצחה 4:2 חזרה למקום הראשון. השתיים ייפגשו ביום שלישי למשחק העונה

מכבי חיפה עשתה שירות גדול להפועל באר שבע, כשניצחה 3:0 את בית"ר ירושלים בסמי עופר. זהו הניצחון הראשון העונה של מכבי חיפה על אחת מחמש הקבוצות הראשונות.

מאמן בית"ר ירושלים ברק יצחקי, נתן לשחקנים שלו מנוחה והשאיר על הספסל את עומר אצילי וירדן כהן, הירוקים השתלטו על המגרש ועלו ליתרון מנגיחה של נבות רטנר. לקראת סוף המחצית בית"ר שלטה אבל הרבתה להחמיץ.

עם פתיחת המחצית השנייה, נגיחה של בית"ר נעצרה בעמוד ובצד השני כדור אדיר רטנט מצא את בטאיי בהתקפה של 2 מול אחד. בטאיי מסר רוחב לקאני שגלגל מול שער ריק. לקראת סוף המשחק סטיוארט חתם את התוצאה וקבע תבוסה 3:0.

בינתיים באיצטדיון המושבה, הפועל באר שבע ניצחה 4:2 עם שער של רועי ולוי ושלושער של ג'בון איסט. מנגד יונתן כהן ושביט מזל רק צימקו.

הדרבי התל אביבי, הסתיים בשוויון 1, עם החמצת פנדל של סתיו טוראל, ושערים של דור פרץ בצהוב מול שער שוויון בדקה ה-87 של דור קורין.

ביום שלישי ייפגשו בית"ר ירושלים והפועל באר שבע למשחק העונה. ניצחון אדום יחתום כמעט סופית את האליפות, ניצחון צהוב-שחור יחזיר את בית"ר למקום הראשון.

בעקבות התוצאות טבלת ליגת העל

הפועל באר שבע - 72 ויחס שערים +40

בית"ר ירושלים - 70 נקודות (יחס שערים +37)

מכבי ת"א - 62 נקודות

הפועל ת"א - 56 נקודות

מכבי חיפה - 48 נקודות.



