"תמותי": כוכבת "המירוץ למיליון" הותקפה - ומגיבה לראשונה

אחרי הניצחון של בית"ר, כוכבת הריאליטי תיעדה את עצמה מתגרה באוהדי הפועל ת"א - וחטפה מטח קללות ואיומים קשים: "הייתי צריכה להסתתר"

זה היה אמור להיות ערב של חגיגות עבור נטע ברזני (כוכבת המירוץ למיליון), שהגיעה אמש (רביעי) לאצטדיון בלומפילד יחד עם אחיה עומר כדי לעודד את בית"ר ירושלים מול הפועל תל אביב. אלא שהשמחה על הניצחון (0-1) הפכה תוך דקות לאירוע אלים ומפחיד שהסתיים בבריחה מהמקום.

ביציאה מהאצטדיון, ברזני שלפה את הטלפון והעלתה סטורי שבו היא נראית שרה לעבר אוהדי הפועל המאוכזבים: "כל האדום הזה... יאללה יאללה יאללה, יא בית"ר". התגובה של הקהל האדום לא איחרה לבוא, ובתוך שניות החלו עשרות אוהדים להתקדם לעברה תוך שהם מטיחים בה קללות קשות ואיומים אלימים ומזעזעים.

"אם היית גבר, הייתי מפרק אותך"

האווירה התלהטה במהירות, ואחד האוהדים אף נשמע מאיים בניסיון לפגוע בה פיזית. אחיה, עומר ברזני, זיהה את הסכנה המיידית, תפס את אחותו ומיהר למשוך אותה מהמקום לפני שהסיטואציה תהפוך לאלימות פיזית של ממש.

נטע מגיבה: "אין לזה הצדקה"

הבוקר, לאחר שהסרטון הופץ ברשת ועורר סערה ותגובות חלוקות, החליטה נטע להגיב לאירועים:

"אין לזה שום הצדקה. לא באתי להתריס, בסך הכל שמחתי עם הקבוצה שלי שניצחה. צריך לזכור שזה כדורגל. אני מבינה שכולנו חיים על הקצה ועצבניים, אבל זה לא מוצדק לדבר ככה לאישה או לגבר. זה פשוט לא מקובל."

לגבי העובדה שבסרטון היא נראית מחייכת בזמן המהומה, הסבירה ברזני: "חייכתי כי עוד לא באמת הבנתי מה קורה שם. אני בטוב, ושמחה שניצחנו".