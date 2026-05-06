הרמטכ"ל בלבנון: "מטרות באיראן מוכנות לתקיפה, אנחנו בכוננות"

הרמטכ"ל ביקר באלח'יעם ושלח מסר חריף לטהרן: "בכוננות גבוהה להחלשת המשטר האיראני" • חשף: מעל 2,000 מחבלי חיזבאללה חוסלו ב'שאגת הארי' • "יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית"

רמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בדרום לבנון בגזרת אלח'יעם, יחד עם מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים במטה הכללי ובאוגדה 91. במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב מבצעית ושמע סקירות מהמפקדים הלוחמים בשטח. כמו כן, סייר זמיר בתשתית תת-קרקעית של חיזבאללה שנחשפה בעומק של כ-25 מטרים מתחת לחנות בגדי ילדים במרחב אזרחי.



"ננצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה"

במהלך דבריו למפקדים, חשף הרמטכ"ל כי מתחילת מבצע "שאגת הארי" חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה. הוא הדגיש כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת כל סוגי האיומים מעל יישובי הצפון וללא כל מגבלה בהפעלת הכוח. "ננצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה ולהחלשתו המתמשכת", הצהיר רא"ל זמיר.

בנוסף, התייחס הרמטכ"ל למערכה הרב-זירתית ולתיאום ההדוק עם צבא ארצות הברית. הוא שלח מסר תקיף לעבר טהראן וציין כי בצה"ל מוכנה שורה של מטרות לתקיפה בשטח איראן. לדבריו, הצבא נמצא בכוננות גבוהה למערכה עוצמתית שתאפשר להחליש עוד יותר את המשטר האיראני ולשנות את המציאות האזורית.





לסיכום, הביע הרמטכ"ל הערכה רבה למפקדי המילואים והסדיר על מסירותם בקו ההגנה הקדמי. הוא הבהיר כי צה"ל מהווה את חומת המגן של תושבי הצפון ולא ילך לאחור עד להבטחת הביטחון ופתרון ארוך טווח באזור.