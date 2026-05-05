סוף לשמועות: עדן פינס ואושר כהן קיבלו אישור להתחתן

לאחר השמועות ששטפו את הרשתות החברתיות, המשרד לשירותי דת עושה סדר בפרטים ומפרסם הבהרה רשמית בנוגע לנישואיהם של הדוגמנית עדן פינס והזמר אושר כהן. בניגוד לדיווחים המוקדמים שטענו כי קיימת מניעה הלכתית לחתן את השניים, במשרד מדגישים כי הנושא נבחן לעומק וקיבל אישור סופי.

הסוגיה הובאה לפתחו של כבוד הרב זבדיה כהן, הרב הראשי לתל אביב-יפו וראב"ד העיר. לאחר שבחן את הפרטים הנדונים, פסק הרב כי אין מניעה שבני הזוג יינשאו זה לזו "כדת משה וישראל". פסיקה זו סוללת את הדרך לחתונה המצופה של אחד הזוגות המתוקשרים ביותר בביצה המקומית.

בהודעה הרשמית שפרסם המשרד לשירותי דת, נמסר כי הם מבקשים להזים את הפרסומים השגויים ולברך את הזוג בברכת מזל טוב: "המשרד מאחל לבני הזוג שיזכו להקים בית נאמן בישראל". כעת, כשכל המכשולים הבירוקרטיים וההלכתיים הוסרו, נותר למעריצים רק לחכות ליום הגדול ולחגיגה המתוכננת.