שלושה מסלולי טיול עם גבי מים מלאים

אחרי הגשמים האחרונים, המדבר מתעורר לחיים – והנחלים במרחב מתמלאים בגבי מים צלולים, נופים דרמטיים וחוויית טבע ייחודית. זה הזמן המושלם לצאת לטייל, להתרענן ולגלות את הקסם של האזור.

בחרנו שלושה מסלולים במועצה האזורית תמר שלא כדאי לפספס:

נחל צאלים

• מיקום: מערבית לכביש 90, בין צומת מצדה לעין גדי.

• גישה: פנייה מערבה מכביש 90 (בין סימני ק"מ 234–235) לדרך עפר מסומנת אדום (כ-4 ק"מ). אחד הנחלים המרשימים באזור, עם קניונים צרים, תצורות סלע ייחודיות וגבי מים עונתיים. לאחר שיטפונות, הגבים מתמלאים מים צלולים וצוננים בתוך נקיקי סלע גיר לבן – חוויה מרהיבה ורעננה.

משטחי הסלע הלבנים הרחבים יוצרים ניגודיות עוצמתית עם מי הגבים בגווני כחול-ירקרק.

הגעה לגבים: הליכה של כ-30 דקות מהחניון המערבי במסלול השחור, ובהמשך חיבור למסלול הכחול (כ-300 מטרים). מים צלולים ולא קפואים משטחי אבן חלקים ונחל ששבוע אחרי שיטפון עדיין זורם!

נחל זוהר – גב זוהר

מסלול קצר, קל ונגיש – מתאים גם למשפחות עם ילדים.

הגעה: נסיעה בכביש 90 עד צומת זוהר, פנייה לכיוון מצד זוהר וחניה בסמוך. משם הליכה של עשרות מטרים בלבד עד לגב.

גב מים גדול ומרשים השוכן בתוך קניון טבעי ומוקף עצי שיטה, המסלול כולל גם ביקור במצודה הרומית העתיקה “מצד זוהר”.

נחל רחף

מסלול מדברי יפהפה המוביל למספר גבי מים.

הגעה: נסיעה בכביש 90, חניה באחד המפרצים המוסדרים סמוך לפתח הנחל (לרוב באזור ק"מ 230–231).

המסלול מתחיל בסימון ירוק, ממשיך לשחור – שם תמצאו שני גבים מרכזיים – ובהמשך למסלול הכחול המוביל לגבים נוספים באזור מוצל ונעים.

חשוב לדעת - הגבים מתמלאים לאחר שיטפונות בלבד, ולכן מומלץ להתעדכן מראש במצבם. יש להקפיד על כללי הבטיחות, להימנע מכניסה לנחלים בעת חשש לשיטפון ולהצטייד בכמות מים מספקת. יש לתכנן את הטיול כך שמתחילים בבוקר ומסיימים טרם החשיכה. אין להתקרב למצוקים ולנסות לרדת בהם.

