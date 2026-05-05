מפקד חיל האוויר היוצא מתייחס לחידוש המלחמה: "דרוכים"

בבסיס תל נוף נערך טקס חילופי מפקד חיל האוויר. אלוף תומר בר, שמסיים את תפקידו ופורש מצה"ל לאחר 39 שנים מתייחס לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן וטבח ה-7 באוקטובר: "צה"ל כשל"

בטקס חילופי המפקדים שנערך היום (שלישי) התייחס האלוף תומר בר, שמסיים את תפקידו, ללחימה באיראן ולאפשרות שהיא תתחדש.

"נלחמנו באיראן שכם אל שכם, עם המעצמה מספר אחת בעולם, בשיתוף פעולה ובהישגים אופרטיביים חסרי תקדים. חלקנו את המודיעין האינטימי ביותר, שקדנו ביחד על התוכניות וטסנו ביחד - שני חילות שהם כוח אדיר ומאוחד", אמר בר.

הוא הוסיף כי "נשמור על היכולת הזו, אך גם לא נוותר על יכולתנו לפעול באופן עצמאי. גם ברגעים אלה ממש אנו דרוכים ומוכנים לכל התפתחות - בהגנה ובהתקפה".

בנוגע ל-7 באוקטובר אמר אלוף בר: "7 באוקטובר היה האסון הגדול ביותר שחווינו מאז השואה. אשא עימי לעד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי, ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צה"ל כולו כשל באותו הבוקר. ב-7 באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו. מהשעה 06:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו. הטסנו כוחות והסתנו משימות, בהלימה תמונת המצב שהתעדכנה בהדרגה".

מפקד חיל האוויר היוצא התייחס גם לוועדת החקירה הממשלתית, וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.