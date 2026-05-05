מפקד חיל האוויר הנכנס: "את כישלון ה-7 באוקטובר אשא לעד"

מפקד חיל האוויר הנכנס עומר טישלר התייחס בנאומו הראשון למלחמה המתמשכת: "את הכישלון של השבעה באוקטובר אני אשא איתי לעד. היום הקשה הזה הוא הרבה מעבר לזיכרון"

מפקד חיל האוויר החדש, אלוף עומר טישלר, נכנס הערב (שלישי) לתפקידו בטקס חילופי המפקדים. בנאומו הראשון בתפקיד התייחס לאחריות של צה"ל במלחמה הנוכחית.

"ביראת כבוד, וּמתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה, אני מקבל היום את הפיקוד על חיל האוויר הישראלי . יחד, בשותפות עם כלל הזרועות והפיקודים בצה"ל - נושאים באחריות לביטחון ישראל" אמר. "האחריות הזו מקבלת משנה תוקף, אחרי מעל שנתיים וחצי של מלחמה - בשבע זירות. מלחמה שהחלה ביום השחור של השבעה באוקטובר, בכישלון צבאי צורב, ביום בו לא עמדנו בייעודינו, במשימתנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

"את הכישלון של השבת הזו, אני אשא איתי לעד. היום הקשה הזה הוא הרבה מעבר לזיכרון" הוסיף. "מאות הנופלים, האזרחים ולוחמי צה"ל שלחמו בגבורה באותו הבוקר, הד תפילותיהם של החטופים ובני משפחותיהם - הם לנו ציווי מוסרי ערכי עליון".

"נמשיך לפעול למימוש כל לקחי תחקיר השבעה באוקטובר, לא ניתן לאויבים להתעצם על גבולותינו" התחייב. "חיל האוויר פועל וימשיך לפעול - בנחישות, בעוצמה ובאחריות - להסרת איומים, בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. לתכלית הזו - המראנו לפני שבועות בודדים כנף לכנף עם שותפינו האמריקאים, להשגת עליונות אווירית, להשמדה רחבה של היכולות הצבאיות, ולסיכול ראשי המשטר בלב טהרן".

"גם ברגעים אלה אנחנו באוויר, משולבים, יחד עם הלוחמים בלבנון, תוקפים את חיזבאללה, ופועלים להסרת כל איום מיישובי הצפון" הזכיר טישלר בסיכום דבריו. "אנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן, ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך".