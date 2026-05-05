הקצין הסרוג שנפצע בעזה מצטרף למפלגת 'ישראל ביתנו'

מפלגת ישראל ביתנו מודיעה על הצטרפותו של סרן (מיל') ישראל בן שטרית לשורותיה. בן שטרית, סמ״פ במילואים בחטיבת אלכסנדרוני, נפצע באורח קשה בלחימה בח'אן יונס לאחר היתקלות עם מחבלים.

בן שטרית, בן 40, אב לחמישה, איש הציונות הדתית ותושב ירוחם, הוא יזם ואיש עשייה. מאז פציעתו, ובמקביל לתהליך השיקום האישי והמורכב שהוא עובר, הוא פועל לחיזוק האחריות המשותפת בחברה הישראלית, לקידום שיקום פצועי צה״ל ולהעמקת החיבור בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

בעולמו המקצועי, בן שטרית הוא יזם בתחומי ההייטק והחדשנות. גם לאחר פציעתו המשיך לפעול מתוך רצון להפוך את המשבר להזדמנות, עשייה והשפעה.

מאז פציעתו יצא למסע לגיבוש החברה הישראלית ולחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות וחיזוק הפצועים והפצועות - מסע שהוא רואה בו משימת חיים.

במסגרת פעילותו הציבורית יקדם שוויון אמיתי בנטל, שיפור מערך השיקום לפצועי צה״ל, הרחבת המענה לנפגעי פוסט טראומה וחיבור ליהדות התפוצות.

ישראל בן שטרית: "נפצעתי בקרב, אבל הקרב האמיתי לא נגמר שם. הקרב היום הוא על מי אנחנו כחברה. מאז הפציעה יצאתי למסע לא רק של שיקום אישי, אלא של חיבור: בתוך החברה הישראלית ובין ישראל ליהדות התפוצות. אני רואה בזה משימת חיים לבנות, לחבר ולהחזיר את תחושת האחריות המשותפת.

אני מצטרף לישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן כדי להילחם על שוויון אמיתי בנטל, לחזק את הלוחמים והפצועים בגוף ובנפש, משרתי ומשרתות המילואים, לחזק את החברה הישראלית ולוודא שאף אחד לא נשאר מאחור".

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן: "אני מברך על הצטרפותו של ישראל בן שטרית - לוחם אמיץ ואדם ערכי. בן שטרית מייצג דור של לוחמים שדורשים צדק ושוויון בנטל ויחס נפעל למען חיילי צה"ל, משרתי ומשרתות המילואים ומשפחותיהם, ופצועי צה״ל בגוף ובנפש".