היא אמרה לו כן: יגל אושרי התארס ומשחרר שיר חדש

יגל אושרי מציע נישואין

אחרי ההצעה המרגשת לבת זוגו זוהר, פריצת השנה במוזיקה הישראלית חוגג את המאורע עם סינגל אהבה חדש שנכתב במיוחד לרגע הזה: "תגידי לי כן"

אחרי אינספור רמיזות וסרטונים ויראליים ששיגעו את הרשת, זה סוף סוף קרה: יגל אושרי שלף טבעת והפתיע את בחירת ליבו, זוהר, בהצעת נישואין מרגשת.

עכשיו, כשהטבעת כבר על האצבע, אושרי לא מבזבז זמן ומשחרר את "תגידי לי כן" – שיר אהבה חשוף שנכתב עוד לפני שהרגע הגדול תוכנן, מתוך ידיעה פנימית שזה רק עניין של זמן.

יגל אושרי, מי שחתום על המנון המדינה "לצאת מדיכאון" והפך באופן מובהק לפריצת השנה, ממשיך לבסס את מעמדו כיוצר מרכזי במוזיקה הישראלית.

בשיר החדש הוא חושף את רגשותיו העמוקים ביותר בדרך לבניית בית משותף, עם הקול הייחודי שחודר ישר ללב.