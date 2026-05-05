י"ח אייר התשפ"ו
חצה קו אדום? זו הדמות אחריה עקב מרדכי דוד
מרדכי דוד צילום: חיים גולדברג / פלאש90

פעיל הימין מרדכי דוד עקב אחרי השופטת רבקה פלדמן, המכהנת כראש הרכב השופטים המנהל את משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. התיעוד פורסם באפליקציית V1.

מרדכי דוד הוא דמות מוכרת בפעילות המחאה של מחנה הימין. הוא התפרסם כמי שנוהג לחסום אנשי שמאל במוקדים שונים ברחבי הארץ, זאת במטרה מוצהרת "להציב מראה" לאנשי השמאל על חסימות הכבישים והשיבושים שהם יוצרים במסגרת המחאות שלהם.

מעקב אחרי ראש ההרכב

הפעם, נראה כי פעילותו של דוד חצתה קו אדום משמעותי כאשר החליט לעקוב אחר השופטת פלדמן, דמות המפתח במשפט המתוקשר ביותר במדינה בשנים האחרונות. פלדמן, שמנהלת את הדיונים המורכבים בתיקי האלפים, נחשבת לאחת הדמויות המאובטחות והרגישות ביותר במערכת המשפט הישראלית.

מרדכי דוד רבקה פלדמן משפט נתניהו

