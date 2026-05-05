איילת שקד טוענת: זה האדם שבגללו הוקמה ממשלת בנט - לפיד

שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד, שופכת אור על המגעים הפוליטיים הסוערים של שנת 2021 ותוקפת בחריפות את התנהלותו של בצלאל סמוטריץ' באותה תקופה. בראיון לתוכנית "הצייצנים" בערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, תיארה שקד את השתלשלות האירועים שהובילה להקמת הממשלה ולמבוי הסתום שקדם לה.

"נתניהו אמר: 'צריך להקים ממשלה עם הערבים'"

בדבריה, חשפה שקד כי יו"ר הליכוד בנימין נתניהו היה זה שדחף בתחילה לשותפות פוליטית עם מנסור עבאס. "לפני שקמה ממשלת השינוי, ביבי קיבל יחד איתנו 59 מנדטים", סיפרה שקד. "הוא אמר לנו: 'צריך להקים ממשלה עם הערבים, מנסור עבאס'. אחרי שסמוטריץ' סירב, אז בעצם לא הייתה ממשלה".

שקד ציינה כי נעשו מאמצים לשכנע את גדעון סער להצטרף לגוש נתניהו באותם ימים, אך לאחר שאלו כשלו, נותרה האפשרות של ממשלת השינוי על הפרק.

"הוא לא רצה להציל את הציונות?"

עיקר הביקורת של שקד הופנתה כלפי החלטתו של סמוטריץ' שלא לקחת חלק בממשלה שהוקמה בסופו של דבר, מהלך שלטענתה היה מונע את הצורך בהישענות על רע"ם. "סמוטריץ' יכול היה להיכנס לממשלת השינוי, ופשוט אז לא היה צריך את רע"ם", תקפה שקד בחריפות.

השרה לשעבר תהתה על הפער בין הצהרותיו של סמוטריץ' לבין מעשיו בפועל: "עכשיו, אם לשיטתו של סמוטריץ', שותפות עם רע"ם היא סוף הציונות, אז אתה לא מציל את הציונות?", אמרה שקד. "הוא בחר שלא, הוא בחר להישאר עם הליכוד".