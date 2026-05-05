גנץ דורש מחבריו לסיעה להתפטר מהכנסת: "זה הצעד המתחייב"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, דורש מחברי הכנסת הפורשים חילי טרופר (סיעת 'עצמאי') ואורית פרקש-הכהן (סיעת 'ישר!') להגיש את התפטרותם מהכנסת באופן מיידי. גנץ שוחח עם השניים לפני זמן קצר והבהיר להם כי לאחר החלטתם לעזוב את המפלגה, פינוי מקומם במשכן הוא המהלך המתבקש והמתחייב מבחינה פוליטית וציבורית כך פרסם לראשונה עמית סגל.

למהלך זה עשויות להיות השלכות ישירות על יציבות הממשלה ומאזן הכוחות בכנסת. במידה והשניים אכן יתפטרו, הקואליציה עשויה לגדול בחבר כנסת אחד. זאת מאחר שאחת משתי הנציגות הבאות בתור ברשימה המשותפת היא דוברת וייזר, נציגתו של גדעון סער, שכניסתה לכנסת עשויה לחזק את שורות הקואליציה.



מבחינתו של גנץ, להתפטרות השניים יש גם משמעות כלכלית כבדת משקל לקראת המערכה הפוליטית הבאה. אם טרופר ופרקש-הכהן יפנו את מקומם ובמקומם ייכנסו נציגים הנאמנים לרשימה המקורית, יוכל גנץ ליהנות ממימון בחירות על פי גודלה המקורי של הסיעה. מדובר במשאבים כספיים משמעותיים שיעמדו לרשותו בניהול קמפיין הבחירות הקרוב.