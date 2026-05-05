מנחם הורוביץ: חתיכת טינופות, אל תתקרבו לקבר הרשב"י

עיתונאי חדשות 12, מנחם הורוביץ, תקף הבוקר (שלישי) בחריפות חסרת תקדים קבוצת מתפללים שהשתתפה בהילולת ל"ג בעומר במירון. הרקע לדברים הוא תיעודים קשים מאמש, בהם נראו מתפללים חרדים צועקים "נאצים" לעבר חיילי צה"ל שהוצבו במקום כדי לאבטח את האירוע ולשמור על סדר הגעת החוגגים.

במהלך תוכנית הבוקר של ניב רסקין בקשת 12, פנה הורוביץ בשידור ישיר לכתב לענייני חרדים, אלי הירשמן, ולא חסך במילים קשות כלפי המקללים.

"אין לכם זכות לגשת לקבר"

"תגיד לכל אלה שקראו לאותו חייל נאצי: אין לכם, חתיכת טינופות, לגשת לקברו של התנא האלוקי", אמר הורוביץ בזעם. לדבריו, מי שנוהג באלימות מילולית כזו כלפי לובשי מדים המגנים על עם ישראל, אינו ראוי לקחת חלק במעמד הרוחני במירון.

הורוביץ הוסיף ושלח "תפילה" מסוג אחר כלפי אותם קיצונים: "אני מתפלל לבורא עולם שכל מי שצעק 'נאצי' לאותו חייל, לא רק שאלוהים לא יקבל את התפילות שלהם, אלא שגם יעניש אותם בכל העונשים שיכולים להיות. ונאמר אמן".

זעם במערכת הביטחון ובציבור

הקריאות הקשות במירון עוררו זעם ציבורי רב, במיוחד נוכח העובדה שהחיילים הוצבו במירון כחלק ממערך אבטחה מורכב שנועד להבטיח את שלומם של רבבות המבקרים במתחם הקבר.