לראשונה מזה 15 שנה: שלג ירד בחרמון בחודש מאי

מזג האוויר החורפי בישראל נמשך, כאשר שלג ירד היום (שני) במפלס העליון של אתר החרמון. זו הפעם הראשונה שבה יורד שלג בחרמון בחודש מאי מאז שנת 2011.

באתר החרמון אמרו כי השלג החל לרדת בגובה של 2000 מטר מעל פני הים, כשבינתיים נערמו סנטימטרים בודדים. הטמפרטורה במפלס העליון צנחה למינוס 2 מעלות, עם משבי רוח עזים.

מיקי ענבר, סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון, ציינה כי "המערכת הנוכחית מפתיעה במועדה, וכל משקע חשוב למאזן".

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים

היום יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, כך שייעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ וייתכנו אף סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברוב המקרים קל. בחרמון צפוי לרדת שלג, וברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות.

ביום שלישי יוסיף להיות קר. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולא יחול שינוי משמעותי בטמפרטורות שיישארו נמוכות מהרגיל. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, שיתרכז בעיקר באזור צפון הארץ.

השלג בחרמון צילום: אתר החרמון

ביום רביעי המערכת תחל להיחלש בהדרגה. יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אם כי הן עדיין יוסיפו להיות נמוכות מהממוצע האופייני לתקופה זו של העונה.

ביום חמישי המהפך יושלם. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.