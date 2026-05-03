החורף חוזר בענק: ירידה בטמפרטורות, גשם ושלג

מזג אוויר בשבוע הקרוב צפוי להיות הפכפך, כאשר החלק הראשון שלו יתאפיין באווירה חורפית של ממש, כולל משקעים וקור עז מהרגיל לעונה. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב צפוי להיות הפכפך, כאשר החלק הראשון שלו יתאפיין באווירה חורפית של ממש, כולל משקעים וקור עז מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, כך שייעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ וייתכנו אף סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברוב המקרים קל. בחרמון צפוי לרדת שלג, וברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות.

ביום שלישי יוסיף להיות קר. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולא יחול שינוי משמעותי בטמפרטורות שיישארו נמוכות מהרגיל. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, שיתרכז בעיקר באזור צפון הארץ.

ביום רביעי המערכת תחל להיחלש בהדרגה. יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אם כי הן עדיין יוסיפו להיות נמוכות מהממוצע האופייני לתקופה זו של העונה.

ביום חמישי המהפך יושלם. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.