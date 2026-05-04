אחרי שהודיע על פרישה: הג'וב היוקרתי של הרב בני לאו

הרב בני לאו, שהודיע לפני חצי שנה על פרישתו ממיזם 929 אותו ייסד והקים, קיבל מינוי יוקרתי

מפעל הפיס הודיע היום (שני) על מינויו של הרב בני לאו ליו"ר ועדת השיפוט של פרס ספיר לספרות לשנת 2026. המינוי מגיע לקראת הענקתו של הפרס בפעם ה-26, הנחשב לחשוב ולמוערך ביותר בתחום היצירה העברית בישראל.

הרב בני לאו, דמות מוכרת ובולטת בציונות הדתית ובעולם הרוח הישראלי, הוא מייסד וראש מיזם "929 - תנ"ך ביחד", מייסד מרכז "בבואה" ומחברן של סדרות ספרים ענפות על חכמי המשנה, התלמוד והנביאים. בעבר שימש כרב קהילות והיה ממנהיגי הזרם הליברלי במגזר, וכעת הוא מביא את עולמו התרבותי והתורני לכס השיפוט של הפרס היוקרתי.

"תנועת הרוח היא תנאי לשחרור הבושם"

עם מינויו, שיתף הרב לאו בתחושות המעורבות של הובלת פרס ספרותי בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת. "קיבלתי ברגשי התרגשות ובתחושת אחריות גדולה את המשימה", אמר הרב לאו. "בתוך ימי מלחמה שאף פעם לא די לה, מחלחלת לעיתים תחושה ש'ככל שתרבה הדרך תקצר הרוח ותרבה העירבוביה'".

בהשראת פסוקים משיר השירים ושירי ביאליק, הוסיף הרב לאו: "מאות היצירות שיעמדו לפתחה של הוועדה ישמשו כעדות חיה לתנועת החיים שפועמת בלב החברה הישראלית. אני מאחל לחברה הישראלית שתתבשם מעושר היצירה, ולנו שנצליח במשימת איתור היצירות המשובחות שבגן הפורח הזה".

מסלול הפרס: 765 אלף ש"ח לסופרים

פרס ספיר, שנוסד בשנת 2000, נועד לעודד את היצירה העברית ולטפח את תרבות הקריאה. הליך הבחירה נמשך כשישה חודשים וכולל "רשימה ארוכה" של 12 ספרים, ממנה נבחרת "רשימה קצרה" של 5 מועמדים סופיים, ועד להכרזה על הזוכה הגדול.

הפרסים הכספיים שמעניק מפעל הפיס נאמדים בסכום כולל של 765 אלף ש"ח:

הזוכה בפרס ספיר: יקבל 180 אלף ש"ח, וספרו יתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת לבחירתו.

מועמדות ברשימה הקצרה: מזכה ב-60 אלף ש"ח.

מועמדות ברשימה הארוכה: מזכה ב-30 אלף ש"ח.

מסלול ביכורים: הזוכה יקבל פרס בסך 75 אלף ש"ח.

כחלק מהתמיכה בעולם התרבות, רוכש מפעל הפיס מהדורה של 500 ספרים מרשימת המועמדים הסופית ומעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

קול קורא להגשת מועמדות

החל מהיום (4.5.2026) ועד לסוף החודש, ניתן להגיש מועמדות לפרס באתר מועצת הפיס לתרבות. לאורך השנים זכו בפרס שמות בולטים כמו חיים סבתו ("תאום כוונות"), דויד גרוסמן ("מישהו לרוץ איתו"), חגי ליניק, אתגר קרת ויוסי אבני-לוי. כעת, תחת הנהגתו של הרב בני לאו, העיניים נשואות אל עבר הקולות החדשים של הספרות הישראלית לשנת 2026.