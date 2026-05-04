אופס: גולשים חשפו את הטעות המביכה בציוץ של הבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה לאיים על איראן כששיתף תמונה ברשת וטען כי "כל הקלפים בידי" - אך שכח פרט אחד חשוב לגבי הקלפים שהחזיק. הגולשים מיהרו להגיב לטעות המביכה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה הלילה (שני) להמשיך את האיומים כלפי איראן בצל המשך המשא ומתן והמבצע לחילוץ הספינות במיצרי הורמוז, אך טעות מביכה בציוץ שפרסם עוררה את תשומת הלב של הגולשים ברשת - שמיהרו לציין את המשמעות בתגובות.

בפוסט שפורסם בחשבון ה-X של הבית הלבן, נראה טראמפ כשהוא מחזיק קלפים במשחק "Uno" (המקבילה האמריקנית לטאקי), עם הכיתוב "כל הקלפים בידי". על פניו, מטרת הפוסט הייתה להעביר מסר לאיראן על הצורך שלה להתפשר במו"מ, מכיוון שארה"ב מחזיקה בעליונות הצבאית.

עם זאת, גולשים רבים מיהרו לציין שב-"Uno" מטרת המשחק היא להיפטר מכל הקלפים שלך כמה שיותר מהר - כך שככל שיש יותר קלפים ביד, כך קטן הסיכוי לניצחון. "אם כל הקלפים בידך ב-Uno, זה אומר שאתה מפסיד" כתב גולש אחד.

בציוץ נוסף, חבר בית הנבחרים הדמוקרטי טד ליו פנה לבית הלבן בשאלה: "אם לטראמפ יש את כל הקלפים, אז למה מחירי הנפט שוברים שיאים? אה רגע, זה בגלל שב-Uno מנצחים בכך שאין לך קלפים בכלל. מי שמנהל את הרשתות החברתיות שלכם חייב להיות מפוטר".

גם באיראן לא נשארו חייבים, כאשר שגרירות איראן בהודו פרסמה תגובה לציוץ של הבית הלבן - אשר הציג חייל של משמרות המהפכה שמחזיק במספר קלפי "דלג" ו"פלוס 4". "אכן, לנו יש פחות קלפים" נאמר בכיתוב.