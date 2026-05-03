תוך 48 שעות: "השטן לובשת פראדה 2" בהישג מטורף

עם פתיחה של 233.6 מיליון דולר ברחבי העולם, מירנדה פריסטלי מוכיחה שסטייל וכוח הם שילוב מנצח – גם כמעט שני עשורים אחרי שיצא הסרט המקורי

עולם האופנה אולי משתנה במהירות, אבל נראה שהקהל הגלובלי נשאר נאמן למותג אחד בלבד. סרט ההמשך המצופה, "השטן לובשת פראדה 2", רשם סוף שבוע פתיחה היסטורי עם הכנסות של 233.6 מיליון דולר ברחבי העולם. מדובר בהישג פנומנלי, במיוחד לאור העובדה שתקציב ההפקה נאמד בכ-100 מיליון דולר.

המשמעות ברורה: הסרט הצליח להחזיר את כל ההשקעה בו, ואף להניב רווחים משמעותיים, בתוך שלושה ימים בלבד מרגע שעלה לאקרנים. בתעשיית הקולנוע של ימינו, שבה סרטי המשך רבים מתקשים לשחזר את הקסם של המקור, הנתונים הללו נחשבים ל"ניצחון אופנתי" מוחץ.

המבקרים והצופים כאחד נהרו לבתי הקולנוע כדי לראות מה השתנה במסדרונות מגזין ה-Runway, והמספרים מוכיחים שהנוסטלגיה, בשילוב עם קאסט נוצץ ותסריט חד, היא עדיין המגמה הכי חמה בשוק. כעת, כשההשקעה כבר מאחוריהם, נותר לאולפנים רק לחגוג את מה שמסתמן כאחד הלהיטים הגדולים של השנה.