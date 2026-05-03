אחרי הפרישה של טרופר: הח"כית של גנץ בהודעה לציבור

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מכחול לבן, מתייחסת לפרישתו של חברה למפלגה, חילי טרופר, ומודיעה כי היא נשארת במפלגה.

תמנו שטה כתבה: "הדרך של בני גנץ בעליות ובמורדות תמיד היתה ברורה לי ולמי שהולכים אחריו, לאורך כל הדרך. אני רואה אותו בחדרים הסגורים כמו גם בפני כלל עם ישראל - והוא תמיד שם את טובת המדינה ואת אחדות ישראל לפני הכל".

"וכן דווקא בתקופה הזו, כשהוא לא שינה מדרכו ומה שהשתנה זה רק הסקרים, דווקא עכשיו יותר מתמיד, אני בוחרת להיות איתו! המדינה שלנו בהתפוררות מבפנים בגלל המחנאות השסע, השנאות, ההקצנה ואי היכולת לייצר כאן ממשלה ציונית רחבה ושפויה, לשם חותר בני ולשם כולנו צריכים לכוון, אם אנחנו רוצים להציל את המדינה".

"בנימה אישית, צר לי שחילי עזב, אך הדרך של כחול לבן נשארה אותה הדרך, ואני מחזקת את בני גנץ. כחול לבן הוא בית שאני גאה בו. נתחזק", כתבה.