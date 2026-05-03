מח"ש בתגובה ראשונה להאשמות של נציב שב"ס יעקובי

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) השיבה לפניית סנגורו של קובי יעקובי בעניין הטענות לקשר אישי בין חוקרת לעד המרכזי. במח"ש קצבו לסנגור יומיים להצגת הראיות: "העבר את הראיות לקשר - או שנקבל החלטה"

מחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) השיבה היום (ראשון) לפנייתו של עו"ד אורי קורב, סנגורו של נציב שב"ס קובי יעקובי, בעניין הטענות הדרמטיות לקשר אישי קרוב בין חוקרת בתיק לבין עד התביעה המרכזי. בתשובתה, הציבה מח"ש אולטימטום להגנה להצגת ההוכחות לטענות אלו, בטרם תתקבל החלטה סופית על הגשת כתב אישום.

חלון הזדמנויות להגנה

במכתב שנשלח מטעם פרקליטה במח"ש, נכתב כי ככל שבידי ההגנה ראיות שעשויות להשפיע על ההחלטה בעניינו של הנציב, עליהם להעבירן לבחינה ללא שיהוי. "באפשרותך להעביר לרשותנו את אותן ראיות באופן מיידי, ובמועד שלא יאוחר מיום 5.3.2026 בשעה 16:00 (הטעות במקור), והדברים ייבחנו כמקובל", הובהר במכתב.

החלטה על בסיס החומר הקיים

במח"ש הבהירו כי אי-הצגת הראיות במועד שנקצב תוביל לסיום הליך הבחינה ולקבלת החלטה סופית בתיק על סמך החומרים שכבר מצויים בידי היחידה החוקרת. "ככל שלא יתקבלו הראיות הנוספות כאמור, תינתן החלטה סופית בעניינו של מרשך על בסיס המסד הראייתי הקיים", נכתב לפניית הסנגור.

רקע: טענות להטיית חקירה

המהלך מגיע לאחר שסנגורו של יעקובי תקף בחריפות את טוהר החקירה, וטען כי מדובר בחקירה "מגמתית ושערורייתית". לפי טענת ההגנה, בידיה "ראיות מבוססות שאינן ניתנות להפרכה" לקשר אישי פסול שפגע באובייקטיביות של החקירה ואף הוביל לשינוי גרסת העד המרכזי. כעת, הכדור עובר לידי ההגנה, שתידרש לחשוף את הראיות המדוברות תוך פחות מ-48 שעות.