דיווח: גדעון סער לא יתמודד בפריימריז של הליכוד

השר גדעון סער, שחזר לאחרונה לשורות הליכוד במסגרת הסכם פוליטי עם ראש הממשלה נתניהו, לא צפוי להתמודד בבחירות המקדימות של המפלגה. על פי המסתמן, סער יבחר להשתמש בשריון שהובטח לו בחוזה האישי, במקום להעמיד את עצמו לבחירת חברי המרכז והמתפקדים.

על פי דיווח של ערוץ 14, מקורביו של סער מסבירים כי הוא חושש מאוד מהפריימריז וטרם השלים את חזרתו המלאה למוסדות המפלגה מבחינת התמיכה בשטח. "סער עדיין מלקק את פצעיו", מסרו המקורבים, והוסיפו כי הוא מעדיף להבטיח את כניסתו לכנסת דרך מסלול השריון ולא לקחת סיכון פוליטי מיותר.

הדילמה של אלקין: סער בחוץ, השותפים בפנים

אחד החששות המרכזיים המלווים את ההחלטה הוא גורלם של שותפיו לדרך, ובראשם השר זאב אלקין. על פי הדיווח, סער לא מעוניין לקחת סיכון שבו אלקין ייבחר בפריימריז בזמן שהוא עצמו עלול להישאר בחוץ אם יתמודד.

בשל כך, התוכנית המסתמנת היא שסער יתפוס את משבצת השריון, בעוד שאת אלקין ושאר חברי מפלגתו הוא ישלח להתמודד במירוץ הפתוח בפריימריז. סער עצמו צפוי לנסות ולתת להם "דחיפה" מבחוץ באמצעות השפעתו על קבוצות כוח במפלגה, אך לא יסכן את מקומו האישי ברשימה לכנסת.