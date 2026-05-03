דיווח: ראש השב"כ זיני בצעד משמעותי בארגון

בצל משבר אמון חריף בין הנהלת הארגון לבכירים בשטח וקשיים מתמשכים באיוש תפקידים רגישים, קיבל ראש השירות החלטה חריגה המשפיעה על כלל שדרת הפיקוד

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, קיבל החלטה דרמטית להקפיא את כלל המינויים בארגון עד להודעה חדשה. על פי מקורות המעורים בפרטים, המהלך נועד לאפשר לזיני לבחון מחדש את מנגנון המינויים הנהוג בשירות כך פורסם בכאן 11.



ההחלטה מגיעה בתקופה רגישה שבה שורת תפקידי מפתח בארגון אינם מאוישים במינויי קבע, דבר המעורר דאגה בקרב גורמים במערכת הביטחון.

אחד המוקדים המרכזיים של המשבר הוא חטיבת עזה, שבראשה לא עומד מפקד קבוע כבר כחצי שנה. מדובר בתפקיד אסטרטגי המאויש כיום על ידי ממלא מקום בלבד, לאחר שכל הניסיונות להחזיר פורשים משורות הארגון לצורך איוש התפקיד עלו בתוהו. חטיבת עזה אינה היחידה, ולפי הדיווח קיימים תפקידי מפתח נוספים שנותרו ללא מינוי קבוע בחודשים האחרונים.

הקפאת המינויים מתרחשת על רקע משבר אמון חסר תקדים השורר בין הנהלת השב"כ לבין בכירי הארגון, ובעיקר ראשי האגפים. עובדים לשעבר מתארים מתיחות פנימית גוברת, שהגיעה לשיאה סביב התנהלות ראש השירות בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, שבה מעורב אחיו, בצלאל זיני.

לפי עדויות מהארגון, המשבר החריף לאחר שמשפחתו של זיני תקפה פומבית את אמינות השב"כ ואת מניעיו בחקירת פרשת ההברחות. בכירים בשירות פנו לראש הארגון בבקשה לפרסם הודעת גיבוי רשמית לאנשיו או להתנער מההאשמות שהטיחה משפחתו, אך זיני סירב לכך ואף הפגין זלזול בבקשותיהם. התנהלות זו גרמה לעובדים רבים לחוש נטושים ומותקפים על ידי ראש הארגון עצמו.

בשירות הביטחון הכללי בחרו שלא להגיב לפניית כאן חדשות בנושא.