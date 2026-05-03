ריקול לשוקולד האהוב: זה המותג שיורד מהמדפים

משרד הבריאות הודיע על ריקול לשוקולד האהוב בעקבות הימצאות של חיידקי ליסטריה במוצר

הודעת ריקול (איסוף מוצרים) יצאה היום (ראשון, 03/05/26) למוצר השוקולד הפופולרי "שוקופוצ". היצרן "אוהבים טבע ובריאות בע"מ" הודיע כי בעקבות בדיקות עצמאיות שערך המפעל, נמצאה נוכחות של חיידק Listeria Monocytogenes (ליסטריה) במוצר.

לאור הממצאים, ובתור משנה זהירות, החברה מבצעת החזרה יזומה למוצר הבא:

פרטי המוצר המיועד להחזרה:

שם המוצר: שוקופוצ – שוקולד פצפוצים ודברים טובים.

מותג: NUT HOUSE.

תכולה: 140 גרם.

תאריך ייצור: 15/04/26.

עדיף לשימוש עד: 15/04/27.

ברקוד: 7290020218339.

צרכנים אשר מחזיקים במוצר זה מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות בהקדם לשירות הלקוחות של החברה. היצרן פועל לאיסוף המוצרים מדרכי השיווק והקריאה להחזרה מתבצעת בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מחוז צפון.

הסכנות בחיידק הליסטריה

חיידק הליסטריה עלול לגרום למחלה באוכלוסיות הנמצאות בסיכון גבוה, בהן: בעלי מערכת חיסונית מוחלשת וקשישים. בנוסף, החיידק עלול לגרום להפלות בקרב נשים הרות.

צרכנים המעוניינים במידע נוסף או בהחזר כספי מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של "אוהבים טבע ובריאות בע"מ".