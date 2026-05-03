הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

מזל טוב ליום הולדת חמישים לשר בן-גביר!: בכירי המשטרה באו לברך כשהפשע משתולל, רה"מ נתניהו שלח ברכה טלפונית ואיילה הביאה לבעלה עוגה עם חבל תלייה המסמל עונש מוות למחבלים והוסיפה :לפעמים חלומות מתגשמים. ורק נזכיר שהאחרון שתלה אנשים ביום הולדתו היה פרעה.

דת"לים וחרדים שימו לב! ההדלקה במירון עברה לחברון: הודעת הממשלה והמשטרה על ביטול הילולת מירון הובילה את כל המגזרים להדלקה בקברי אבות בחברון. האם כורח המציאות ידליק את מדורת האחדות? העיקר שהאש רק תחמם, ולא תשרוף!

מתנה משפטית: בן גביר והיועמש"ית בהרב-מיארה יבקשו הארכה מבית המשפט כדי להגיע להבנות. זו כנראה המתנה של בהרב-מיארה ליום ההולדת של בן-גביר.

העכברים נוטשים והספינה טובעת: חילי טרופר עוזב את כחול-לבן ומשאיר את גנץ בודד במערכה. טרופר, לא לימדו אותך בבית ספר הממ"ד שאסור לעזוב בלי אישור מהמנהל? הכי לא כחול-לבן. וחילי- יש מצב שאייזנקוט שומר לך כיסא ישר..

עמית סגל הנביא: הפרשן הסרוג עמית סגל מנבא מי המועמד האפשרי שלו לראשות הממשלה. רמז: זה לא נתניהו וגם לא בנט