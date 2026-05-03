הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

בן גביר חוגג 50 עם עוגת חנק • אמרו מעתה להתראות למירון ושלום לחברון • ומי המועמד האפשרי של עמית סגל לראשות הממשלה?

אריאל שרפר
ט"ז אייר התשפ"ו
לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?
אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

  • מזל טוב ליום הולדת חמישים לשר בן-גביר!: בכירי המשטרה באו לברך כשהפשע משתולל, רה"מ נתניהו שלח ברכה טלפונית ואיילה הביאה לבעלה עוגה עם חבל תלייה המסמל עונש מוות למחבלים והוסיפה :לפעמים חלומות מתגשמים. ורק נזכיר שהאחרון שתלה אנשים ביום הולדתו היה פרעה.

  • דת"לים וחרדים שימו לב! ההדלקה במירון עברה לחברון: הודעת הממשלה והמשטרה על ביטול הילולת מירון הובילה את כל המגזרים להדלקה בקברי אבות בחברון. האם כורח המציאות ידליק את מדורת האחדות? העיקר שהאש רק תחמם, ולא תשרוף!

  • מתנה משפטית: בן גביר והיועמש"ית בהרב-מיארה יבקשו הארכה מבית המשפט כדי להגיע להבנות. זו כנראה המתנה של בהרב-מיארה ליום ההולדת של בן-גביר.

  • העכברים נוטשים והספינה טובעת: חילי טרופר עוזב את כחול-לבן ומשאיר את גנץ בודד במערכה. טרופר, לא לימדו אותך בבית ספר הממ"ד שאסור לעזוב בלי אישור מהמנהל? הכי לא כחול-לבן. וחילי- יש מצב שאייזנקוט שומר לך כיסא ישר..

  • עמית סגל הנביא: הפרשן הסרוג עמית סגל מנבא מי המועמד האפשרי שלו לראשות הממשלה. רמז: זה לא נתניהו וגם לא בנט

  • לחזות בנועם: נועם בתן המריא לוינה ובדרך לחזרה מצולמת ראשונה. האם מישל תהפוך לגרנדה פרובלם או תחזיר את האירוויזיון לירושלם? בעוד שבועיים נדע!

