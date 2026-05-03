מבזקים
סרוגים

דיווח: זו המפלגה אליה חילי טרופר יעבור

אחרי פרישתו של חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן, זו המפלגה בה הוא צפוי להתמודד בבחירות הקרובות

ט"ז אייר התשפ"ו
דיווח: זו המפלגה אליה חילי טרופר יעבור
חילי טרופר צילום: יונתן זינדל / פלאש90

פרישתו של חילי טרופר מהמחנה הממלכתי ומסביבתו הקרובה של בני גנץ ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית. כעת, העיניים נשואות אל הצעד הבא של מי שנחשב לאחד הפוליטיקאים המוערכים והממלכתיים ביותר בישראל.

הכתבת הפרלמנטרית של ynet, מורן אזולאי, ניתחה את המפה הפוליטית של טרופר וציינה כי הוא שם לעצמו למטרה להיות "בית לציבור שמרגיש שאין לו בית פוליטי" – בדגש על אנשי הימין הרך והציונות הדתית המתונה.

האופציות על השולחן: איזנקוט או בנט
לפי הניתוח של אזולאי, לטרופר יש שתי דרכים מרכזיות להגשים את המטרה הזו:

חבירה לגדי איזנקוט: יו"ר מפלגת 'ישר!' חותר כעת בדיוק למחוזות הללו של ימין ליברלי ומתון, וטרופר עשוי למצוא שם שותפות טבעית ומוכרת.

הצטרפות לנפתלי בנט: טרופר יכול להוות "צלע משמעותית" עבור בנט, ולהעניק לרשימה החדשה שלו את הגוון הממלכתי-חברתי שטרופר מזוהה איתו כל כך.

במערכת הפוליטית מעריכים כי לא משנה באיזו דרך יבחר, עצם הישארותו של טרופר במערכת הפוליטית היא בשורה חיובית. "אפשר להגיד שהציבור הישראלי ירוויח שהוא נשאר במערכת ולא פורש", סיכמה אזולאי.

חילי טרופר בני גנץ כחול לבן בחירות 2026

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה