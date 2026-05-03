המחבלים זוהו ברכב וחוסלו: צה"ל מפרק את מחסני הנשק בלבנון

כוחות צה"ל איתרו בשבוע האחרון יותר מ-100 אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. במרחב רשאף נחשפו עשרות רקטות, נשקי צליפה וציוד לחימה שיועד לפגיעה באזרחים. במהלך הפעילות, חיל האוויר חיסל חוליית מחבלים שזוהתה משנעת נשק ברכב סמוך לכוחות

כוחות חטיבה 401, הפועלים תחת פיקודה של אוגדה 146, ממשיכים להעמיק את האחיזה המבצעית בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה פעלו הכוחות במרחב רשאף, שם איתרו כ-20 רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה שהיו מוכנות לשיגור.

 בנוסף לרקטות, חשפו הלוחמים מצבורי נשק משמעותיים שכללו רובי קלאצ'ניקוב, רובי צליפה וציוד לחימה נלווה שנועד לפגיעה בכוחות צה"ל ובתושבי ישראל.

הפעילות בלבנון מתמקדת בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה סמוך לגבול. במסגרת מספר מבצעים ממוקדים שנערכו במהלך השבוע האחרון, הצליחו הכוחות לשים את ידם על יותר מ-100 אמצעי לחימה שונים של הארגון.

בצה"ל מדגישים כי איתור המצבורים הללו פוגע ישירות ביכולת המבצעית של חיזבאללה ומונע הוצאה לפועל של פיגועים מתוכננים נגד ישראל.

במקביל לאיתור הנשק, הכוחות פועלים לסיכול חוליות טרור בזמן אמת. אתמול (שבת) זיהו תצפיות של אוגדה 146 מחבלי חיזבאללה שהעמיסו אמצעי לחימה על רכב ונעו בקרבת כוחותינו.

בסגירת מעגל מהירה ובשיתוף פעולה עם חיל האוויר, כלי טיס תקף את הרכב וחיסל את המחבלים. מדובר צה"ל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול מול כל איום בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

