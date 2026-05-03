שינויים בגלי צה"ל: ראש מחלקת התוכניות מסיימת את תפקידה

אחרי ארבע שנים, טלי ליפקין-שחק סיימה את תפקידה כראש מחלקת התוכניות של גלי צה"ל. תומר קריב יחליף אותה בתפקיד

שינויים בצמרת גלי צה"ל: אחרי ארבע שנים, טלי ליפקין-שחק מסיימת היום (ראשון) את תפקידה כראש מחלקת התוכניות של תחנת הרדיו הצבאית. תומר קריב, אשר שימש עד היום כמנהל מחלקת הדיגיטל בתחנה, יחליף את ליפקין-שחק בתפקיד ומונה לתפקיד ראש מחלקת התוכן.

במסגרת תפקידו, קריב יהיה אחראי על תוכניות המגזין השונות בגלי צה"ל, תוכניות התרבות והמחלקה הצבאית, הן במסגרת לוח השידורים והן מחוצה לו. בתחנה אמרו כי "כחלק מהמהלך ועל מנת לייצר סנכרון מיטבי, גופי הדיגיטל השונים של התחנה יוטמעו ויעבדו מעתה לא כמחלקה נפרדת אלא ישירות תחת מחלקות התוכן הרלוונטיות: תוכן, אקטואליה וגלגלצ".

לצד זאת, איתי זילבר מונה למנהל פיתוח התוכן של התחנה. התפקיד החדש של זילבר יהיה בנוסף לתפקידו הנוכחי במחלקת התוכן.

"זוהי הזדמנות להודות באופן מיוחד לטלי ליפקין-שחק עם סיומו של פרק משמעותי כראש מחלקת התוכניות: אמר מפקד התחנה, טל לב רם. "טלי, עיתונאית, מגישה ועורכת בחסד, תרמה רבות לעולם התקשורת וחינכה דורות של עיתונאים בגלי צה"ל ומחוצה לה. טלי תמשיך להוביל ולהגיש תוכניות מרכזיות, בהן 'רצועת הביטחון' ו'פגישה אישית', וניסיונה הרב ימשיך ללוות אותנו. ברצוני להביע את הערכתי העמוקה לטלי, שגלי צה״ל הייתה ותישאר הבית שלה. מאחל הצלחה רבה לכולם בדרכם החדשה".