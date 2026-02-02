בית המשפט העליון הוציא היום צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל. כלומר, הסגירה בפעול תידחה עד לאחר ההחלטה הסופית בבג"ץ נגד העתירות שהוגשו

בית המשפט העליון הוציא היום (שני) צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל. המשמעות היא כי תאריך סגירת גל"צ המקורי, ה-1.3.2026, יורד מהפרק. בהחלטה נמסר: "ניתן בזאת צו על-תנאי המורה למשיבי הממשלה לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת ממשלה מס' 3661 מיום 22.12.2025 שעניינה סגירת תחנת השידור גלי צה"ל.

מבלי למצות, תצהיר התשובה יתמקד בטענות שעניינן תקינותו של הליך קבלת ההחלטה ואופן הפעלת שיקול הדעת במסגרתה. תצהיר התשובה יוגש לא יאוחר מיום 15.3.2026, וניתן אף להקדימו".

נזכיר כי לאחר שהוגשו עתירות נגד הסגירה, הממשלה הגיבה לכך וטענה כי כל היועמ"שים עד מיארה, תמכו בהחלטת הממשלה לסגור את גלי צה״ל.

בהודעה נמסר: "על אף שעניין זה הועלם מתגובת היועצת: חוות דעת משפטיות של היועמ״ש (דאז) מנדלבליט; המשנה עו״ד לוין; הפצ״ר (דאז) שרון אפק; יועמ״ש מערכת הביטחון (דאז) עו״ד איתי אופיר; המשנה ליועמ״ש מערכת הביטחון (דאז) עו״ד הילה ארליך – כולן קבעו, פה אחד וללא פקפוק, כי סגירת גלי צה״ל, ככל יחידה צבאית, נתונה להחלטת הרמטכ״ל והממשלה שלמרותה הוא נתון.

לא היה יועץ משפטי אחד, מהקמתה של גלי צה״ל, ועד חוות דעתם של ד״ר לימון ועו״ד סומפולינסקי, שסברו אחרת. המצב הנורמטיבי לא השתנה. הממשלה השתנתה. במדינה עם שלטון חוק, הדין המנהלי לא משתנה אך משום חילופי הממשלות".