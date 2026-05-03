אילה בן גביר בתגובה ראשונה לסערה סביבה

אילה בן גביר אשתו של השר איתמר בן גביר, התייחסה היום לסערה סביב חגיגת יום ההולדת של בעלה ומסרה: " מותר לחייך ומותר לשמוח"

ט"ז אייר התשפ"ו
אילה בן גביר

אילה בן גביר, אשתו של השר איתמר בן גביר, התייחסה היום (ראשון) לסערה סביב סערת יום ההולדת שחגגה לבעלה, אליה הגיעו בכירים במשטרה, פוליטיקאים ובני משפחה.

בתגובתה היא מסרה: "רצינו לעשות משהו משמח לאיתמר שחוגג 50. מותר לחגוג ולשמוח. איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף. כולנו חיים את הסיטואציה. לגבי הביקורות באולפנים, לא משנה מה היה קורה - היו יוצאים נגד, גם אם היה מקיים אירוע קטן.

 מדובר באנשים ממורמרים ומאוד מאוד ספציפיים. זה נכון שיש אתגרים ושיש הרבה כאב, אבל בסוף יש גם הרבה טוב במדינה וזה שמנסים לדכדך - ממליצה לכולם לא להקשיב להם, הם גומרים את כל שמחת החיים. מותר לחייך ומותר לשמוח".

נזכיר כי ביקורת רבה הופנתה גם כלפיה, לאחר שהעניקה לבעלה עוגת יומולדת במתנה, עליה סימן של חבל תליה, כאיזכור לחוק עונש מוות למחבלים שבעלה מקדם.

אילה בן גביר יומולדת איתמר בן גביר

