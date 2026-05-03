גיא פלג מתפוצץ: מה עוד צריך לקרות כדי להבין שלא רוצים אותך?

פרישתו של חילי טרופר, מי שנחשב לאחד האנשים הקרובים והנאמנים ביותר לבני גנץ, מעוררת תגובות קשות במערכת הפוליטית והתקשורתית. העיתונאי גיא פלג התייחס היום (ראשון) בתוכנית הרדיו שלו ב-103FM למצבו הפוליטי של גנץ וסיפק מונולוג חסר תקדים בחריפותו.

"מה עוד צריך בני גנץ כדי להבין שהוא סיים? שהוא נטל על המחנה שלו?", תהה פלג בשידור. לדבריו, עזיבתו של טרופר היא הסימן הסופי לכך שגנץ נותר מנהיג ללא מחנה: "אין לו צבא, אין לו חיילים, אין לו מצביעים ואין לו מקורבים. גם אחרוני הנאמנים שלו אומרים לו: 'די בני, סיימת'".

"הסקרים מספרים סיפור – איש לא הולך אחריך"

פלג פנה ישירות לגנץ וטען כי למרות כוונותיו הטובות, המציאות הפוליטית הכריעה אותו. "אתה איש טוב, באת ממקום טוב, הלב שלך במקום הנכון – אבל סיימת. הציבור בעט אותך", הטיח פלג.

בהמשך דבריו התייחס פלג לירידה הדרמטית של גנץ בסקרים האחרונים, המלמדים על איבוד כוח משמעותי לטובת איחודים אחרים בשמאל-מרכז: "הסקרים מספרים סיפור, איש לא הולך אחריך. יש לך רק אפשרות אחת כעת – לגרום נזק לציבור הגדול שפעם היית ממנהיגיו".