מאחורי הקלעים: הסיבה לעזיבה הדרמטית של חילי טרופר

חבר הכנסת חילי טרופר, שהיה אחד מהמייסדים של 'כחול לבן' הודיע על פרישה. דפנה ליאל חושפת מה גרם לכך

דפנה ליאל, הכתבת הפוליטית של חדשות 12, התייחסה לפרישתו של חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, וחושפת מה התקרית מאחורי הקלעים שגרמה לכך.

בדבריה כתבה ליאל: "הרקע - טרופר לא היה מוכן להתאבד פוליטית ודרש מגנץ לבצע חיבורים. גנץ הבטיח שהקמפיין האחרון יעלה את המפלגה מעל אחוז החסימה וביקש להמתין. כשזה לא קרה היה ברור שהפרידה היא רק עניין של זמן.

טרופר תומך בקו של ממשלת אחדות לאומית אבל לא חשב שגנץ מצליח לשווק את זה לציבור".

נזכיר כי גנץ חוזר שוב ושוב על משנתו, על כך שאין מקום לחרמות ולפילוג בין הגופים, וכי לטענתו יש להקים ממשלה רחבה עם כל המפלגות הציוניות.