תלונה בהאג נגד קטאר: "שיבוש הליכי משפט וסיוע לארגון טרור"

לאחר שדווח כי קטאר הבטיחה לתובע הראשי של בית הדין הפלילי בהאג, כרים חאן, כי "ידאגו לו" אם יוציא צווי מעצר נגד נתניהו, ארגון "שורת הדין" פנה לבית הדין וליועמ"שית בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגדם

ארגון שורת הדין הגיש היום (ראשון) תלונות פליליות לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג וליועצת המשפטית לממשלה בישראל, בטענה כי פעולותיהן לכאורה של קטאר ושל חברות מודיעין פרטיות מבריטניה מהוות עבירות חמורות, בהן שיבוש הליכי משפט וסיוע לארגון טרור.

התלונות הוגשו בעקבות החשיפה בתקשורת הבינלאומית כי קטאר הייתה מעורבת בשכנוע של התובע הכללי של בית הדין, כרים חאן, לקדם את צווי המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, תוך הבטחה כי "ידאגו לו". דיווח זה מצטרף לפרסומים נוספים שלפיהם מבצע מודיעיני הקשור לקטאר פעל נגד המתלוננת בפרשת התקיפה המינית שיוחסה לחאן, תוך שימוש בחברות מודיעין פרטיות מבריטניה.

בתלונה שהוגשה למשרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד אמיר קטאר, טוען הארגון כי "הפעולות המיוחסות לקטאר מהוות שיבוש הליכי משפט והפרה של אמנת רומא, העוסק בהפרעה, הפחדה או השפעה פסולה על בעל תפקיד בבית הדין". בארגון דורשים כי ממצאי החקירה, ככל שיאוששו את הטענות, יובאו בפני בית הדין לצורך בחינה מחודשת של צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט.

במקביל, במכתב שנשלח ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, הארגון ביקש לפתוח בחקירה פלילית בישראל, בטענה כי המעשים המיוחסים לכרים חאן, לגורמים קטאריים ולחברות המודיעין הבריטיות מהווים עבירות גם לפי הדין הישראלי, לרבות סיוע לחמאס. לטענת הארגון, המעשים מצויים בתחום סמכות השיפוט של ישראל, מאחר שנעשו נגד ביטחונה של מדינת ישראל ונגד יחסי החוץ שלה.

התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג, כרים חאן צילום: באמבל די\שאטרסטוק

עו”ד ניצנה דרשן־לייטנר, מייסדת ונשיאת שורת הדין, אמרה כי "בית הדין הפלילי הבינלאומי אינו רק גוף פוליטי, אלא גם גוף מושחת. גם הוא נפל קורבן להשתלטות העוינת והשקטה של התמנון הקטארי, שכספו משחד פקידים ומוסדות ברחבי העולם".

"צווי המעצר של בית הדין הם לא יותר מעלילת דם, שהובלה בידי אדם שמיוחסות לו עבירות חמורות ובידי מדינה המעניקה חסות לטרור" הדגישה. "הצווים הללו תדלקו את מסע הדה־לגיטימציה נגד ישראל והגבירו את האנטישמיות ברחבי העולם. מסע הציד הזה חייב להיפסק עכשיו".

כזכור, במאי 2024 הודיע חאן הודיע כי יבקש להוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט בגין טענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה. זמן קצר לאחר מכן דווח כי עוד קודם להודעתו הועלו נגד חאן טענות מצד עובדת הכפופה לו על מספר תקיפות מיניות לכאורה. על רקע זה נטען כי החלטתו לפעול נגד בכירים ישראלים מעוררת חשש לניגוד עניינים ולשימוש פוליטי בהליכי בית הדין.