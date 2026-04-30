הקצין הבכיר במשטרה טוען: היועמ"שית והפרקליטות שיקרו בבג"ץ

סנ"צ אודי רונן, הממונה על המאבק בהסתה לטרור, פנה לנציב התלונות נגד גלי בהרב-מיארה וצמרת הפרקליטות בטענה למצגי שווא בבג"ץ: "הציגו עלילה מופרכת בכוונת מכוון כדי להטות את הדיון ולסכל את המאבק בטרור"

סנ"צ אודי רונן, הממונה על תחום ההסתות לטרור במשטרה, הגיש תלונה חסרת תקדים לנציב התלונות על מייצגי המדינה בערכאות נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, משניה ונציגי מחלקת הבג"צים בפרקליטות.



רונן, ששמו שורבב לעתירות העוסקות בדרישה להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, טוען כי הפרקליטות הגישה לבג"ץ מצגים שקריים ביודעין במטרה לפגוע בשמו הטוב ובפעילותו המקצועית. לדבריו, בפרקליטות הציגו אותו כ"מינוי פוליטי" העוסק בניטור מתנגדי שלטון בשליחות השר, בעוד שבפועל הוא מומחה לטרור שמונה על ידי המפכ"ל בהליך סדור ופועל בתחום זה מזה שנים ארוכות.

בתלונתו החריפה קובע קצין המשטרה כי המניע ל"השחרת שמו" נובע מניסיון של צמרת משרד המשפטים לסכל את מהלכיו המקצועיים, המעוררים התנגדות עזה במערכת.





רונן מציין כי הוא מוביל ביקורת חריפה על חסימת חקירות הסתה בידי הפרקליטות ופועל בנחישות לקידום חוק גירוש משפחות מחבלים – צעדים שלטענתו הובילו למתקפה האישית נגדו בבית המשפט העליון. "הציגו עלילה מופרכת ביודעין כדי להטות את הדיון", קבע רונן בתלונה, תוך שהוא מאשים את מייצגי המדינה בשימוש בכלים משפטיים כדי לסכל מאבק בטרור מסיבות פוליטיות.