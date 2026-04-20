שינוי כיוון בהונגריה: "נעצור את נתניהו אם יגיע למדינה"

ראש ממשלת הונגריה הנכנס, פטר מגיאר, הודיע כי בעקבות חזרתה של המדינה אל אמנת רומא של בית הדין הבינלאומי, הונגריה תהיה מחויבת לעצור את ראש הממשלה נתניהו במדינה וינחת בשטחה

המדינה החברה האחרונה באיחוד האירופאי, שהתחייבה כי לא תעצור את נתניהו במידה ויגיע לביקור בה, חזרה בה, והודיעה כי בעקבות חזרתה אל אמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי, תהיה מחויבת לעצור את נתניהו במידה ויגיע אל שטחה הריבוני.

מדובר במכה מדינית לא פשוטה, ויקטור אורבן, ראש הממשלה שהובס על ידי מגיאר בבחירות במהלך השבוע, היה ידי קרוב של ישראל ובעל ברית פוליטי-מדיני של נתניהו, וראש הממשלה ביקר בהונגריה גם לאחר שפורסמו נגדו צווי מעצר בינלאומיים. כעת נראה כי כל אירופה חסומה בפני נתניהו.

קיימות מספר מדינות נוספות שהביעו 'אי התחייבות' לאכיפת צווי המעצר, ביניהן גרמניה, אשר שלמרות ולא הצהירה בגלוי שלא תעצור את נתניהו, ורשויות המדינה אף הודיע כי 'יעמדו בהתחייבויות חוקיות' גורמים בממשלה הביעו הבנה מאחורי הקלעים כי התמונה של משטרה גרמנית אוסרת ראש מדינה ישראלי, תיתפס כצעד בעייתי, בלשון המעטה.

בנוסף לכך, גם צרפת הביעה בעבר מוכנות לארח את נתניהו ולספק לו 'חסינות דיפלומטית' במידה ויתארח בפריז לצורך משא ומתן עם לבנון (כפי שהוצע דאז על ידי צרפת) גם בלגיה הביעה תחושות דומות, אך היא לרוב מתנהלת כבת חסות של צרפת בנושא יחסים בינלאומיים.

ועדיין, למרות ההסתייגויות, קשה לראות את השב"כ, המוסד, וראש הממשלה נתניהו עצמו לוקחים את הסיכון, ושמים את אמונם במנהיגים זרים, אשר הראו לא פעם הפכפכות בקשר לישראל.