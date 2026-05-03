חירט וילדרס: "החזרה לשא-נור - צעד היסטורי וצודק"

מנהיג הימין בהולנד חירט וילדרס בירך על החזרה לשא-נור: "צעד היסטורי וצודק". ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב: "יותר ויותר בעולם מבינים ומחזקים את זכותנו על מולדתנו"

ההד הבינלאומי למהלך של החזרה ליישוב שא-נור שבצפון השומרון נמשך באופן חסר תקדים, כשמנהיגים רבים ברחבי בארה"ב ובאירופה מברכים. אחד הבולטים שבהם הוא מנהיג הימין בהולנד חירט וילדרס, שפרסם הודעת תמיכה נלהבת והפנה ברכה אישית לראש מועצת שומרון יוסי דגן ולשר הביטחון ישראל כ"ץ.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר) לעיני מיליוני עוקביו, שיתף וילדרס דיווח מהעיתונות הישראלית על הקמתה מחדש של שא-נור 21 שנים לאחר הגירוש, וכתב: "היסטורי וצודק. ברכות מקרב לב לידידיי היקרים, ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושר הביטחון ישראל כ"ץ".

הציוץ של וילדרס צילום: צילום מסך

דגן הודה לווילדרס ואמר כי "הקמתה מחדש של שא-נור היא רגע היסטורי של תיקון פשע הגירוש. כפי שהבטחנו, אנו חוזרים הביתה אל לב הארץ. תמיכתו של ידיד אמת כמו חירט וילדרס מחממת את הלב ומוכיחה כי בעולם החופשי מבינים יותר ויותר ומחזקים את זכותנו על מולדתנו".

כזכור, וילדרס ודגן מקיימים קשר קרוב וחם לאורך השנים. זאת בהמשך לפעילות יחסי החוץ הענפה שמובילה מועצת שומרון מול מנהיגים ופרלמנטרים ברחבי העולם, במטרה להסביר את חשיבות ההתיישבות בלב הארץ ולהדגיש כי ישראל וההתיישבות ביו"ש הם הסכר המגן על אירופה והעולם החופשי כולו.

הקמתה מחדש של שא-נור מגיעה לאחר שנים ארוכות של מאבק ציבורי ופוליטי עיקש שהובילו דגן לצד אנשי חומש תחילה, ישיבת חומש ומגורשי חומש ושא-נור. המאבק החל מיד לאחר העקירה ונושא כעת פרי עם החזרה ההיסטורית לקרקע.