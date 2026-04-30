"ספר התורה חזר לשא-נור, כאילו אדם מת קם לתחיה"

שאול חלפון ז"ל תרם את ספר התורה לשא-נור לפני הגירוש, בנו החזיר אותו אחרי 20 שנה. השר סמוטריץ' אמר: "מוחקים את עוול הגירוש". ראש מועצת שומרון יוסי דגן שחזר לביתו בשא-נור, אמר: "ראינו בגירוש, מבעד לדמעות, את שאול מוציא את ספר התורה - היום אנו זוכים להחזירו". צפו בתיעוד המרגש

עשרים שנה לאחר הגירוש מצפון השומרון, וימים לאחר הקמת הישוב מחדש, אירוע מרגש במיוחד רווי בהתרגשות ודמעות נרשם, ביישוב שא-נור המתחדש, כאשר ספר התורה המקורי של היישוב הוחזר למקומו.

ספר התורה נתרם לפני הגירוש על ידי גיבור ישראל שאול חלפון ז"ל, והוחזר כעת על ידי בנו, שלמה חלפון, באירוע מרגש בהשתתפות ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ושר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.

ספר התורה מוחזר לשא-נור (רועי חדי)

שאול חלפון ז"ל, שלחם ביחידה 101 תחת פיקודו של אריאל שרון וצנח בסיני תחת פיקודו של רפאל (רפול) איתן, בנה בשא-נור את בית הכנסת על שם מפקדו רפול. מבנה בית הכנסת היה היחיד שלא נהרס בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, אלא נקבר תחת טונות של עפר, ובמשך למעלה מ 20 שנה המתין ספר התורה, אחרי פטירתו של שאול בישוב נופים ולאחר פטירתו בביתו של בנו שלמה בקדומים.

חזרתי עם ספר התורה למקום שהיה כל כך חשוב לאבא

שלמה חלפון שהחזיר את ספר התורה ליישוב, מספר על סגירת המעגל המטלטלת: "משמעות היום היא סגירת מעגל. גורשתי משא-נור כבחור בן 20 וחזרתי עם אשתי, ששת ילדיי ועם ספר התורה הקדוש שאיתו יצאתי, שהיה כל כך חשוב לאבא שלי, למקום שהיה לנו כל כך קשה לעזוב".

חלפון משחזר את ימי טרום הגירוש והמאמץ של אביו: "לפני הגירוש אבא כתב ספר תורה לשא-נור, ולאחר מכן עמל רבות כדי להתרים ולבנות בית כנסת חדש בשא-נור על שם חברו, הרמטכ"ל במיל' רפול, במקום המסגד שבו התפללו כל השנים.

הוא הספיק לבנות את בית הכנסת בעבודה עברית, עד ממש ערב הגירוש המבנה עמד עם גג ודלתות. בערב שבת האחרונה עשינו הכנסת ספר תורה למבנה, שממנו בסוף גורשנו. במסגרת הגירוש, בית הכנסת נקבר ועדיין עומד במקומו תחת ערימות העפר".

על מסעו של ספר התורה בחזרה ליישוב, הוא משתף: "ספר התורה, ארון הקודש והפרוכת היו בבית הוריי כמעט 19 שנים. לפני כשנה וחצי ישיבת 'בני חיל' חיפשו ספר תורה, ואשתי עודדה אותי לשאול את אימי אם היא מוכנה להשאיל להם אותו. בהתחלה חששתי, אבל אשתי אמרה: 'ברגע שספר התורה ייצא מהבית הוא יחזור לשא-נור, וכולנו נחזור לשא-נור'. אימא שלי השתכנעה, וכמה שבועות אחרי שהכנסנו את הספר ל'בני חיל', יוסי דגן פרסם שמתחילים את החזרה לשא-נור".

זו הייתה הכנסת ספר תורה ספונטנית והכי קדושה שיכלה להיות

השיא הגיע ביום העצמאות האחרון, בהחלטה של רגע: "כשהגענו לבקר בשא-נור בצהריים גילינו שהספר עדיין לא עלה", מתאר חלפון. בלי לחשוב פעמיים, אשתי ואני הבנו שהולכים להביא את הספר. ירדנו בזריזות חזרה לקדומים, אספנו את ילדינו מהבית, ויצאנו לדרך.

זו הייתה הכנסת ספר תורה ספונטנית והכי קדושה שיכלה להיות. כשאני רואה את שא-נור עם משפחות הגרעין אני מרגיש כאילו אדם מת קם לתחייה. שנזכה לחזור בקרוב לכל היישובים שנעקרנו מהם בחבל עזה, גוש קטיף וכל צפון השומרון".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ׳: "מתחילת הקדנציה אנחנו מובילים מהפכה של ממש ביהודה ושומרון עם סלילת כבישים, אישור של עשרות יישובים חדשים ולא פחות מ-160 חוות ששומרות על מעל למיליון דונם של אדמות מדינה. אבל הדבר הכי מרגש במהפכה הוא מחיקת העוול והאיוולת הנוראה של הגירוש מצפון השומרון, חזרנו לחומש ולשא-נור, והפעם לתמיד".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שיתף בהתרגשות: "ראינו מבעד לדמעות את האיש הצדיק הזה, שאול חלפון ז"ל, מוציא את ספר התורה הזה מבית הכנסת של שא-נור לגירוש, מוקף בשוטרים ובחיילים. והיום אנחנו זוכים ביחד להחזיר את ספר התורה למקומו. שאול עכשיו שמח למעלה בבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו: 'תראה בני, יש שכר לפעולתך'. שלמה, הבן של שאול, מכניס כעת את ספר התורה לארון הקודש ביישוב, שגם אותו שאול תרם".

דגן הוסיף: "מכאן אנחנו שולחים ברכת חזק ואמץ לשר בצלאל סמוטריץ', שהוביל את החזרה לשא-נור ולישובי צפון השומרון. שהקב"ה יברך אותך ויתן לך כוח להוביל יחד איתנו להחלת ריבונות מלאה ביו"ש", אנחנו מקשרים את הנשמה שלנו עכשיו יחד עם כל הקדושים, החיילים והאזרחים של צפון השומרון. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להפוך את המקום הזה לעיר ואם בישראל, ולעוד עשרות יישובים בצפון השומרון".