היום ב-12:00 נפתחת מכירת הכרטיסים להופעת הענק של אושר כהן באצטדיון רמת גן - רגע לפני החתונה עם עדן פינס. אחרי EP אישי, הוא עולה שלב - ופותח מופע ראשון באצטדיון

גם מתחתן וגם ממלא אצטדיון: אושר כהן פותח הופעת ענק
היום (ראשון) ב-12:00 תיפתח מכירת הכרטיסים להופעת הענק של אושר כהן - לראשונה בקריירה באצטדיון. המופע יתקיים ב-18.6.26 באצטדיון רמת גן, וצפוי להיות אחד האירועים הגדולים של הקיץ.

רגע לפני החתונה - ורגע אחרי הסערות

כהן מגיע לרגע הזה אחרי תקופה לא שקטה מחוץ למוזיקה, אבל בתוך כל הרעש - הוא בחר לעשות את מה שהוא יודע: להוציא שירים. רק לפני כמה חודשים הוא שחרר את ה-EP" Life Lately", מיני-אלבום אישי שיצא על רקע הסערות סביבו, ובו גם התייחס בעקיפין למה שעבר: "חיי לאחרונה עשו יותר מדי רעש מיותר - כשכל הרעש שאני רוצה שייצא ממני זה רק מילים ומנגינות."

האלבום כלל ארבעה שירים, עם קו רגשי חשוף יותר - אהבה, כאב, תל אביב, ואמון שנשבר.

רגע לפני החופה

בין חזרות למופע הענק, כהן גם מתכונן לאירוע אישי לא פחות גדול: החתונה שלו עם עדן פינס, שתיערך באמצע מאי מול מאות אורחים.

זה מגיע בטיימינג צפוף, גם מופע אצטדיון ראשון, גם חתונה, אבל נראה שהוא הולך על הכול במקביל.

