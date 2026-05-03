באמצעות רחפנים: צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה שחצו את קו ההגנה

כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים חמושים שזוהו פועלים מעבר לקו ההגנה בדרום לבנון, וחיסלו אותם באמצעות רחפנים. צפו בתיעוד

הפרות נוספות של הפסקת האש: לוחמי היחידה הרב-ממדית, בפיקוד אוגדה 36, ממשיכים לפעול בדרום לבנון, באזור הנמצא דרומית לקו ההגנה הקדמי. בצה"ל אמרו כי הפעילות נועדה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל.



במהלך פעילותם בימים האחרונים, הכוחות זיהו וחיסלו באמצעות תקיפת רחפן שני מחבלים חמושים שפעלו במרחב והיוו איום. בפעילויות נוספות, זוהו מחבלים במבנים במרחב שהיוו איום, ובתקיפה בשיתוף חיל האוויר חוסלו המחבלים.



במקביל נאמר כי הכוחות ממשיכים לאתר ולהשמיד משגרים של חיזבאללה על-ידי אמצעים טכנולוגים של היחידה. מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.