חוזר אל הבמה: הסינגל החדש והאופטימי של יזהר כהן

הזוכה המיתולוגי של האירוויזיון חוזר עם "ששון ושמחה" – המנון של התחדשות ושל תקווה לימים טובים יותר

דווקא עכשיו, כשרוחות האירוויזיון מנשבות ומזכירות רגעי שיא של גאווה ישראלית, יזהר כהן, האיש שהביא לנו את הניצחון הראשון, משיק סינגל חדש ומבטיח: "ששון ושמחה". השיר נולד מתוך שיתוף פעולה של יוצרים מוערכים – מילים של תמר אמיר ולחן של קובי אשרת, מי שחתום גם על "אבניבי" האלמותי.

בתקופה שבה המציאות הישראלית מורכבת ומאתגרת, כהן בוחר להשתמש בכלי החזק ביותר שלו – הקול והקסם האישי – כדי להרים את המורל הלאומי. "כשהאזנתי לשיר, הרגשתי שזה השיר הנכון לזמן הזה," הוא משתף, "אני מקווה שנוכל יחד להרים את הראש ולמלא את הלב באהבה".

העיבוד של עמוס כהן וקובי אשרת יוצר חיבור מדויק בין המסורת המוזיקלית המוכרת לבין צליל רענן, ומזכיר לכולנו שגם מתוך הקושי, תמיד יש מקום לצמיחה, להתחדשות ולנחמה שבמוזיקה טובה.