צה״ל נערך לאיום האיראני: שתי טייסות קרב חדשות בדרך

שתי טייסות קרב חדשות לצה״ל: ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון וצה״ל לרכש שתי טייסות קרב חדשות מסוג F35 ו-F15IA, בהיקף של עשרות מיליארדי ש"ח

ועדת השרים להצטיידות אישרה בסוף השבוע למשרד הביטחון להצטייד במקביל בשתי טייסות קרב חדשות: טייסת רביעית של מטוס האדיר (F35) מתוצרת לוקהיד מרטין, וטייסת שנייה של F15IA מתוצרת חברת בואינג.

היקף העסקאות נאמד בעשרות מיליארדי ש״ח וכולל גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, תמיכה כוללת, חלקי חילוף ולוגיסטיקה.

מדובר בצעד הראשון במימוש תכנית בניין הכוח לעשור הקרוב , שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, בתקציב ייעודי של 350 מיליארד ש״ח.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ ומנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, הביאו לאישור ועדת השרים להצטיידות את רכש הטייסות, כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לשיפור המוכנות לעשור ביטחוני עצים.

הטייסות החדשות יהוו נדבך משמעותי בבניין הכוח של צה״ל לעשורים הבאים, מול האיומים האזורים המתהווים ויאפשרו לשמר את העליונות האווירית האסטרטגית של מדינת ישראל באזור.

בהמשך לאישור ועדת השרים, הנחה מנכ״ל משרד הביטחון את משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה״ב, להתקדם לחתימת העסקאות מול גורמי הממשל והצבא האמריקניים בפרק הזמן הקרוב.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "מבצע 'שאגת הארי' המחיש פעם נוספת את עוצמתו של חיל האוויר ואת תפקידו המכריע בשמירה על ביטחון מדינת ישראל. הלקחים המבצעיים מהמערכה מחייבים אותנו להמשיך ולהאיץ את בניין הכוח, כדי להבטיח את עליונותו של חיל האוויר גם בעשורים הבאים."

"רכש טייסות ה־F35 וה־F15IA מהווה חלק מרכזי בתכנית 'מגן ישראל' לבניין הכוח, שנועדה להבטיח לצה"ל יתרון איכותי מתמשך. במסגרת התכנית, חיל האוויר יידרש להוביל גם קפיצת מדרגה טכנולוגית, בפיתוח ושילוב יכולות טיסה אוטונומיות, מערכות הגנה מתקדמות מהדור הבא, וביסוס עליונות צבאית ישראלית, הגנתית והתקפית, בחלל."

"תפקידנו ברור: להבטיח שלצה"ל יהיו הכלים, היכולות והעוצמה לפעול בכל זמן ובכל זירה. נמשיך להשקיע, להתעצם ולהקדים את אויבינו, כדי לשמור על ביטחון ישראל היום ובעתיד".

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "אישור רכש טייסות הקרב הוא צעד ראשון ומרכזי במימוש תכנית ה-350 לבניין הכוח לעשור ביטחוני עצים. מול האיומים המשתנים באזור ולצד ההצטיידות המיידית לצורכי המלחמה, אנו מחויבים לפעול כבר כעת כדי להבטיח את עליונותו הצבאית של צה״ל גם בעוד עשור ויותר."

"מבצע 'שאגת הארי' המחיש פעם נוספת את חשיבותו המכרעת של הקשר האסטרטגי בין ישראל וארה״ב ואת הצורך בעוצמה אווירית מתקדמת. השילוב בין היכולות השונות של שתי הטייסות, יספק לחיל האוויר גמישות מלאה להתמודדות עם תרחישי לחימה מגוונים."

" משרד הביטחון ימשיך להוביל את תהליכי ההצטיידות באחריות ובראייה ארוכת טווח, כדי להבטיח את מוכנות המערכת לכלל אתגרי העתיד".