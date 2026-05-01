למרות החמרת ההנחיות: "מערכת החינוך תפעל ביום ראשון כסדרה"

למרות עדכון הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף באזור הצפון, בעיריית קריית שמונה הבהירו כעת (שישי) כי בשלב הזה מערכת החינוך בעיר תפעל כסדרה ביום ראשון הקרוב.

"בהתאם לעדכון הנחיות פיקוד העורף בנושא מדיניות ההתגוננות ביישובי קו העימות, נכון לשלב זה מערכת החינוך בקריית שמונה תפעל ביום ראשון כסדרה" נאמר בהודעה שנשלחה לתושבים. "אנו מקיימים הערכות מצב שוטפות יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובמוצאי שבת נעדכן באופן מסודר בהתאם להתפתחויות".

עוד הובהר כי "חרף המצב, אנו פועלים לשמור ככל הניתן על שגרת החיים בעיר, תוך שמירה מלאה על ביטחון ילדינו. נמשיך לעדכן בכל שינוי".

כאמור, פיקוד העורף עדכן היום את הנחיות ההתגוננות באזור הצפון, כאשר אזור קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה עוברים למדרג פעילות חלקית. המעבר למדרג זה מאפשר הקלות מסוימות בשגרת החיים ביישובים אלו, בכפוף ליכולת הגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.