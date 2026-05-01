לקראת ל"ג בעומר: החמרות בהנחיות פיקוד העורף

איך להרים לגובה את מדורת ל"ג בעומר?

שינוי דרמטי בהנחיות פיקוד העורף לקראת אירועי ל"ג בעומר: בעקבות הערכת מצב מעודכנת, הוחלט על מעבר למדרג פעילות חדש המשנה את המגבלות על מוסדות החינוך, מקומות העבודה והתקהלויות הציבור

פיקוד העורף מעדכן היום (שישי) את הנחיות ההתגוננות באזור הצפון, כאשר אזור קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה עוברים למדרג פעילות חלקית. המעבר למדרג זה מאפשר הקלות מסוימות בשגרת החיים ביישובים אלו, בכפוף ליכולת הגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.





במסגרת המדיניות החדשה, ניתן לקיים פעילות חינוכית וכן פעילות במקומות עבודה, כל עוד אלו מתבצעים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בפרק הזמן הנדרש. הנחיה זו נועדה לאפשר רציפות תפקודית ולימודית לצד שמירה על ביטחון התושבים באזורים הסמוכים לגבול.

בנוגע להתקהלויות ושירותים, המדרג המעודכן מאפשר קיום התכנסויות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 600 אנשים בתוך מבנה. שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות נותרות ללא שינוי, והציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להוראות פיקוד העורף.