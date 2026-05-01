אחרי האיומים: איראן העבירה לארה"ב הצעה חדשה להסכם

בדרך לסיום המלחמה? במקביל לאיומים של בכירי המשטר, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כעת (שישי) כי טהרן העבירה אתמול הצעה מעודכנת להסכם למתווכים הפקיסטנים, שתועבר כעת לארה"ב. עם זאת, בשלב זה לא ניתנו פרטים על תנאי ההסכם או הדרישות של איראן.

במקביל, משרד החוץ האיראני מסר כי שר החוץ עבאס עראקצ'י שוחח בטלפון עם שרי החוץ של מספר מדינות מוסלמיות, בהן טורקיה, מצרים, קטאר, עיראק, סעודיה ואזרבייג'ן. לדבריהם, השיחות עסקו בהצעות האחרונות של איראן לסיום המלחמה וכן "בתוקפנות של ארה"ב וישראל".

כאמור, ההצעה החדשה להסכם מגיעה אחרי שאתמול המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם סדרה של ציוצים מאיימים על ארה"ב בעקבות המשך המצור הימי על מיצרי הורמוז. "היום כבר ברור, לא רק בדעת הקהל העולמית אלא אפילו למנהיגי המדינות, כי הנוכחות של ארה"ב במפרץ הפרסי היא הסיבה העיקרית לחוסר היציבות באזור" כתב. "לזרים הללו אין שום מקום במפרץ - מלבד במעמקי הים".

במקביל, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי "העולם היה עד לסובלנות ולרצונה לפשרה של איראן. מה שנעשה תחת מסווה של מצור ימי הוא למעשה המשך של פעולות צבאיות נגד מדינה שמשלמת את המחיר על עמידתה והתעקשותה על עצמאות. המשך הגישה המדכאת הזו לא תתקבל על הדעת".