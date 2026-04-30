נשיא איראן מאיים: "המשך הגישה המדכאת הזו לא תתקבל"

בדרך לפיצוץ המו"מ? על רקע המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזכשיאן התייחס הערב (חמישי) להמשך המצור הימי האמריקני על מיצרי הורמוז וטען כי מדובר למעשה בהמשך התקיפות כלפי ארצו.

"העולם היה עד לסובלנות ולרצונה לפשרה של איראן" טען פזשכיאן. "מה שנעשה תחת מסווה של מצור ימי הוא למעשה המשך של פעולות צבאיות נגד מדינה שמשלמת את המחיר על עמידתה והתעקשותה על עצמאות". בסיכום דבריו פזשכיאן איים כי "המשך הגישה המדכאת הזו לא תתקבל על הדעת".

כזכור, רק אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי ארה"ב יכולה להמשיך במצור הימי על מיצרי הורמוז למשך זמן רב. "מצור הוא גאוני, אוקיי? המצור היה חסין ב-100% מתקלות" אמר במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן. "הוא מראה כמה הצי שלנו טוב, אני יכול להגיד לכם את זה. אף אחד לא הולך לשחק משחקים".

לדבריו, "יש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, ובניתי את רובו במהלך הקדנציה הראשונה שלי ואנחנו בונים אותו מאז. הוא הטוב ביותר בכל מקום בעולם, אף אחד אפילו לא קרוב. ואתה רואה את זה בכל מקום, בין אם זו ונצואלה, שיש להם צבא טוב בוונצואלה, אבל זה נגמר ביום אחד. זה בעצם נגמר בערך תוך 48 דקות. איראן זה אותו הדבר".